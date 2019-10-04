Максим Шевченко против Олега Кашина: Нужен ли Кавказу русский генерал-губернатор

ЕСТЬ ЛИ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ У КРИМИНАЛА?

«КП»: - Олег, вы предложили оградить Кавказ, сделать внутренние визы, посадить туда русского генерал-губернатора. Что это было за предложение?

Кашин: - Этот разговор длится уже лет двадцать. Еще во время чеченской войны модно было говорить: давайте построим стену, давайте отгородимся от Грозного. А потом в России пытались делать вид, что это обычные регионы. Такие же, как Костромская область, как Москва. И каждый раз при происшествиях на национальной почве, которые у нас тоже принято оформлять как обычный криминал, зреют противоречия, копятся. Их загоняют в серую зону. А они каждый раз все острее.

Зачем Москва вкладывает большие деньги в Чечню и Дагестан? И нужны ли в России вообще национальные республики? Об этом в студии Радио «КП» поспорили два известных журналиста Максим Шевченко и Олег Кашин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП» - Москва, facebook.com

Шевченко: - А какие еще регионы России, где был криминал, вы готовы отделить стенами и визами? Допустим, была «тамбовская группировка» в Петербурге. Теперь вокруг Тамбова или Питера забор построить?

Кашин: - У России есть несколько регионов, образцовый из которых, конечно, Чечня, где русскому невозможно спокойно прожить.

Шевченко: - Я понял, вы ненавидите Грозный, чеченцев...

Кашин: - Я обожаю чеченцев. Я просто вижу разницу между Грозным и средним российским городом. Она есть. Например, в Вологде, в которой 95% русских, комфортно представителям любого народа. В Грозном не так.

Вид на город ГрозныйФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СТРАНУ «ПОРЕЗАЛИ» БОЛЬШЕВИКИ

«КП»: - Олег, вы не считаете, что ваше предложение по Кавказу разжигает новую войну?

Кашин: - Если есть выбор между тлеющим конфликтом, который однажды рванет атомным взрывом, и каким-то пожарчиком, который затушивается ведром, я выбираю, конечно, пожарчик.

Шевченко: - Говорит из Лондона Олег Кашин. При мэре-мусульманине в Лондоне вам хреново живется?

Кашин: - Приезжайте сюда и скажите: здесь живет миллион пакистанцев, давайте сделаем пакистанскую автономию со своим флагом, гимном, президентом. Вам скажут: алло, дядя, вы что?

Шевченко: - Как вы с этими сегрегационными взглядами живете в свободном городе? Я понимаю, что там можно говорить что угодно.

Кашин: - Москва свободнее. Я хочу, чтобы Грозный был равен любому российскому городу, а не имел таких преференций, как сейчас.

Шевченко: - А вы не хотите, чтобы Москва была равна любому российскому городу? Чтобы Москва перестала быть спрутом, вытягивающим из России людей и деньги? Чтобы Москва перестала стягивать в себя все ресурсы, пока остальная страна превращается в пространство бесконечной нищеты?

Кашин: - Если бы советская власть имела в виду, что придется жить в урезанной стране, может, меньше бы денег вкладывала в другие республики. Сейчас приезжайте на Украину, в любом нищем райцентре гигантский ДК, детсад и все такое. Потому что украинская деревня в СССР была богаче русской деревни.

Шевченко: - Это абсолютная демагогия. Я помню русскую деревню в СССР. Те деревни, в которых были крепкие колхозы и совхозы, жили богато. А там, где были вороватые председатели, жили плохо.

«КП»: - Национальные проблемы создала советская власть?

Кашин: - Конечно. Ленинская тема с союзом республик вообще безумная. Хотя Советского Союза уже 30 лет как нет, мы продолжаем дожевывать большевистскую жвачку, живя в регионах, ими нарисованных. И потому многие традиционно русские регионы уже отвалились, уже за границей. Нас вполне ждет с такой политикой и следующий развал. И вот республики, про которые Шевченко восторженно говорит, какие она богатые, завтра тоже будут за границей.

Шевченко: - У меня другой подход. Я не шовинист, как вы.

На портрете Дж. Доу (1825 г.) генерал Алексей Петрович Ермолов, который был не только героем наполеоновских войн, но и железной рукой наводил порядок на Кавказе.

«ХВАТИТ НАС ДОИТЬ»

«КП»: - Олег, вы предложили поставить русского генерал-губернатора на Кавказ. Вот Васильев пришел в Дагестан, он справляется?

Кашин: - С Васильевым загадочно. Не знаю. Но в принципе, если представить себе единый регион, где живут чеченцы, ингуши, черкесы, дагестанские народы и так далее, - кто должен стоять во главе? Чеченец? И ингуши должны чеченца слушаться? Сомневаюсь, что будут. Пусть тогда лучше русский генерал-губернатор.

Шевченко: - Вы еще, как гоголевский персонаж, считаете, что надо слушаться генерал-губернатора? Вы слушайтесь там, в Лондоне, губернатора вашего лондонского. А мы хотим, чтобы у нас были выборные лидеры, а не поставленные сверху генерал-губернаторы!

Владимир Васильев. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан

Кашин: - На Кавказе просто невозможны честные выборы.

Шевченко: - Наглое вранье! В Дагестане, в Ингушетии, в Чечне - везде возможны прямые выборы.

Кашин: - Вам, наверное, на русских плевать. Я сам русский, поэтому я переживаю за свой народ и хочу, чтобы он жил нормально в своей стране. Нормально, когда есть автономии для других компактно проживающих народов. Ненормально распространять правила и нравы этих народов на всю Россию.