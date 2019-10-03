2019-10-03T20:09:45+03:00
Спорт

Зелимхан Бакаев, новичок сборной России по футболу: Мне нужно играть, а не говорить

Станислав Черчесов укрепляет национальную команду талантливыми новобранцами
Илья ГАМОВ
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Станислав Черчесов включил в состав команды - на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года Зелимхана Бакаева из московского «Спартака»Станислав Черчесов включил в состав команды - на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года Зелимхана Бакаева из московского «Спартака»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов включил в состав команды - на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года Зелимхана Бакаева из московского «Спартака» и Магомеда Оздоева из питерского «Зенита». (Оба парня - уроженцы Ингушетии.) Один из ближайших матчей - с Шотландией - состоится 10 октября в Москве, игра с Кипром пройдет 13 октября в Никосии.

Зелимхан Бакаев («Спартак») в разговоре с корреспондентом «КП» был предельно сдержан: «Спасибо большое за внимание! Но сейчас, к сожалению, не до интервью. Мне нужно играть, а не говорить. Всему своё время. Я должен прославлять свою Родину - Россию - игрой».

По словам и.о. министра спорта Республики Ингушетия Магомеда Мургустова, включение Бакаева и Оздоева в составы сборной на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года, прежде всего, станет «таким хорошим сигналом» для привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом и, конечно, футболом: «А это - еще один шаг к выполнению и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Значит - проект работает!»

Напомним: представитель московского «Спартака» Зелимхан Бакаев еще в мае 2019 года впервые попал в окончательный список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

Пожелаем нашей сборной и ее новобранцам - большого спортивного счастья!

ИСТОЧНИК KP.RU

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