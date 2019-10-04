Можно ли сделать всю Россию налоговым раем

Пять лет назад на Дальнем Востоке началась новая жизнь. Еще до того, как стать первым главой Минвостокразвития, Александр Галушка активно критиковал власти за слишком жесткую налоговую политику. Он предлагал кардинально снизить налоги, чтобы помочь экономике. В какой-то момент в Кремле, видимо, не выдержали: «Раз ты такой умный, езжай на Дальний Восток». И выдали карт-бланш на любые налоговые эксперименты. Корреспондент «КП» отправился на Сахалин и Камчатку с двумя целями. Чтобы посмотреть, как себя чувствует местный бизнес. И понять, можно ли дать такие же льготы предпринимателям по всей стране.

ХОРОШИЙ, ДОБРОТНЫЙ ОФШОР

- Ооо, вот здесь точно опережают развитие, - саркастически глядел из окна микроавтобуса коллега-телевизионщик, пока мы ехали из аэропорта Южно-Сахалинска.

Картинка была унылой. Старая техника, заброшенные дома, недострой. Налоговый рай, глядя из Москвы, нам представлялся немного другим. Но это скорее картинка для контраста.

Территории опережающего развития создали пять лет назад. Сейчас их 20 по всему Дальнему Востоку. А число резидентов приближается к четырем сотням. ТОРы дают беспрецедентные налоговые льготы (см. графику). И вступить в них может любой бизнесмен, который занимается добычей, производством, строительством и технологиями. Минимальный порог инвестиций - всего 500 тысяч рублей. При этом каждый регион может сам определять, чего ему не хватает. На Сахалине, например, построили спортивную базу.

Вот так выглядит помещение, где находится лента выдачи багажа в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Сказать, что там тесно, - ничего не сказать.Фото: Евгений БЕЛЯКОВ

- Основное преимущество для нас - налог на имущество. Мы только на нем экономим больше 40 млн рублей в год, - говорит генеральный партнер учебно-тренировочного центра «Восток» Дмитрий Пашов. - Плюс экономия на страховых взносах. Получилось 50 млн. Это 20% от всех наших трат.

Благодаря льготному режиму проект стал окупаемым. А регион получил двойной эффект: и рабочие места появились, и спорт развивается.

- Льготы несомненно привлекли наших учредителей, - говорит Владимир Балухта, исполнительный директор «Грин Агро Сахалин». - Теперь у них есть планы по дальнейшему развитию - как здесь, так и в других регионах.

Компания построила на острове комплекс по молочному животноводству. Инвесторы вложили в проект 11 млрд рублей. Без помощи государства и в сложных северных условиях ничего бы не вышло.

- Режим можно назвать премиальным, это хороший добротный офшор. Мы только на зарплате экономим 60 млн рублей за 10 лет, - говорит директор по развитию камчатской компании «Морской Стандарт Бункер» Борис Лаврентьев. - До того как появились льготы, у нас был лишь примитивные наброски проекта. Инвесторы еще думали, вкладывать деньги или нет. Так что без режима ТОР ничего этого могло и не быть.

На Камчатке огромный туристический потенциал. Но пока узким местом является инфраструктура. Например, местный аэропорт давно не справляется с потоком гостей в высокий сезон.Фото: Евгений БЕЛЯКОВ

Компания достраивает на берегу Авачинской бухты комплекс по перевалке нефтепродуктов. Он пригодится при освоении Северного морского пути. Петропавловск-Камчатский находится посередине - на маршруте от Юго-Восточной Азии до Северной Европы. Очень удобное расположение для дозаправки.

ЗЕМЛЯ, ДОРОГИ, ТРУБЫ

Инвесторам на Дальнем Востоке помогают не только деньгами. По сути, им облегчают старт любого проекта.

- Нам нужен был земельный участок и вся инфраструктура. Мы это получили, - лаконичен гендиректор ООО «Шале» Олег Козин.

Компания строит базу отдыха в самом курортном месте Камчатки - Паратунке. Там, где сосредоточены основные термальные источники. Местные власти построят инвестору дорогу и подведут трубу из источника с термальной водой. Чтобы туристы могли отдыхать в теплом бассейне с видом на вулканы.

Эту базу отдыха предприниматели хотят достроить к следующему сезону. Власти обещали бесплатно подвести к ней дорогу и все коммуникации, в том числе трубу с термальной водой.Фото: Евгений БЕЛЯКОВ

- Режим ТОР позволил не участвовать в аукционе. Мы сразу получили нужный участок, который был на балансе государства, - говорит гендиректор «Камчаттралфлота» Владимир Котов.

Компания построила на Камчатке самый современный рыбоперерабатывающий завод. Общий объем вложений - 2,3 млрд рублей.

- Мы надеялись, что барьеров будет поменьше, - более критичен Виктор Сиротин, гендиректор Витязь-Аэро.

Эта компания - крупнейший вертолетный перевозчик на Камчатке. Именно с ее вертодрома туристы летают в Долину Гейзеров.

На Сахалине главное «узкое место» расширяют. После сдачи в эксплуатацию нового здания аэропорта потенциальный пассажиропоток увеличится в несколько раз - до 5 млн человек в год.Фото: Евгений БЕЛЯКОВ

ЧУДЕСА ТОРА - ЧИНОВНИКИ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ

Как откровенничают бизнесмены, налоговые льготы и получение земли - это важно. Но еще важнее другое. Чиновники при льготных режимах почему-то стали работать лучше. Так, как они и должны работать всегда.

- У нас полный режим благоприятствования, - говорит Борис Лаврентьев. - Если у нас есть вопросы и проблемы, их решают на самом высоком уровне. Интересы резидентов отстаивают. Плюс нам даже помогают работников находить. Это всегда проблема на Камчатке. Оставляем запрос в Агентстве по развитию человеческого капитала и они подбирают нам кандидатов.

- Изменения чувствуются. Заходишь куда-нибудь, говоришь, что ты резидент - и сразу отношение другое. К примеру, у нас были проблемы с водоканалом. Позвонили в управляющую компанию ТОР. Через неделю вопрос решили, - говорит Владимир Котов.

По сути, у предпринимателей появился помощник. Теперь не нужно находить подход к десяткам людей, принимающим решения в каждом ведомстве. Достаточно обратиться в одно место и получить все и сразу.

- Наша задача - сделать так, чтобы инвестору оставалось только реализовать свой проект. Со всем остальным мы должны помочь, - говорит Анатолий Ким, гендиректор УК «ТОР Камчатка».

Сам он «варяг». Год назад переехал на полуостров из Москвы.

- Я теперь понимаю, почему здесь не назначили местного. Потому что местному пришлось бы соблюдать политес. Все кругом знакомые, друзья и родственники. А я никого не знаю, поэтому для меня на первом месте интересы инвестора, - откровенничает Анатолий Ким.

Журналисты не выдержали и опробовали новую площадку на себе. Кто-то играл в баскетбол, а кто-то подтягивался.Фото: Евгений БЕЛЯКОВ

НАМ БЫ НАЛОГИ ДЛЯ ВСЕХ ОТМЕНИТЬ…

Конечно, ни на Сахалине, ни на Камчатке пока нет взрывного роста. Такого, который был бы виден невооруженным взглядом. Проекты реализуются, но пока их лишь десятки в каждом регионе. Для местных много, но в масштабах всей страны - мелочь. Так, может, взять и сделать всю страну большой территорией опережающего развития? Снизить налоги повсеместно, а не в отдельных точках роста.

- Бизнес по всему миру уходит в офшоры. И это хорошо. Главное, чтобы эти офшоры находились внутри страны. Потому что если бизнес развивается, то возникают новые рабочие места. Люди получают зарплаты, появляется платежеспособный спрос. А это самое главное для развития экономики, - говорит Борис Лаврентьев.

Большинство льгот действуют в течение 10 лет. За это время проект успевает встать на ноги. И тогда бюджет сразу получает больше налогов. В теории именно так и есть. Но не все эксперты с этим согласны.

- Есть такой миф - понижаем налоги и экономика расцветает. Если бы все так было просто, все бы так и делали, - говорит Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право». - Но это не всегда срабатывает. К примеру, когда мы снизили подоходный налог, то его сборы за два года выросли в четыре раза. Но иногда происходит наоборот - налоги снижаются и страдает только бюджет. Конечно, сейчас надо снижать налоги, чтобы бизнес вкладывал деньги в развитие и создавал рабочие места. Но это большие риски. Власти пока не научились правильно прогнозировать последствия, поэтому боятся, что обрушат бюджет, но не получат ничего взамен.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Борис Титов, бизнес-омбудсмен:

«Лес можно срубить один раз»

- В интересах развития государство сначала должно чем-то пожертвовать, чтобы потом получить отдачу сторицей. Сегодня у государства вектор простой – собрать в бюджет все, что только можно. Но лес можно срубить один раз – а кто будет тратиться на посадку новых деревьев?

Это лирическое сравнение. А если серьезно, то устойчивость бюджета должна базироваться на росте налоговой базы, а не на ужесточении фискальной нагрузки. По нашим расчетам, такое «госинвестирование в будущее» через налоговые льготы должно продлиться около 8 лет, после этого дополнительные доходы бюджета сравняются с налоговыми инвестициями и превысят их.

И дело не в том, «новые» это проекты или «старые», с точки зрения регистрации в ФНС. Льготы нужно давать на закупку нового оборудования, на обновление основных фондов.

А что касается качественной работы местных чиновников, то открою вам тайну – это и в нынешних ТОРах самое слабое место. Чтобы чиновники не ставили палки в колеса инвесторам, регионы и муниципалитеты должны быть напрямую заинтересованы в росте бизнеса на своих территориях. И это тоже часть налоговой реформы, при которой налоги должны перераспределяться в пользу соответствующих бюджетов.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Хватит мотивировать словами. Лучше помогите материально

Евгений БЕЛЯКОВ

С точки зрения финансовой грамотности наши власти самые продвинутые в мире. И не устают об этом напоминать. Пока в США и Европе огромные долги и перманентные дефициты бюджетов, мы живем по средствам и заначку большую имеем. Мы даже объявили одним из нацпроектов поддержку малого и среднего предпринимательства.

Но проводить мотивационные и образовательные конференции из серии «Ты - предприниматель» мало. Если постоянно повторять себе «я стану успешным», бизнес-план лучше не станет.

Предпринимателям в стране нужно дать «зеленый свет» и налоговые льготы, а еще защитить их права. Сейчас идеальное время для снижения налогов. Бюджет еще три года будет профицитным. Мы в первой пятерке стран по золото-валютным резервам. И у нас чуть ли не самый низкий уровень внешнего госдолга в мире. Реформы все-таки надо проводить заранее, а не когда приспичило. Российский бизнес еще хоть как-то дышит. Нужно дать ему второе дыхание. Помочь делом, а не словами.