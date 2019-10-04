Винные напитки не хуже вина? Роскачество объясняет разницу

Не все то вино, что по ГОСТу

На первый взгляд, ничего особенного в «винных напитках» нет. Этот продукт производится в России в соответствии с ГОСТ 31729-2015 «Напитки винные. Общие технические условия». Он впервые был введен в нашей стране в 2014 году и узаконил производство данной категории винодельческой продукции с добавлением воды, этилового спирта, сахара, ароматизаторов. В 2017 году ГОСТ был переработан, а в 2018 году переиздан, но основные положения в нем остались.

В «винном напитке», согласно пункту 3.1 действующего национального стандарта, должно быть не меньше половины объема виноматериалов. До половины объема производитель может налить воды, добавить ректификованного этилового спирта, красителей и ароматизаторов, а также сделать эту смесь игристой за счет искусственно добавленной двуокиси углерода.

Вроде бы, и тут ничего страшного нет. Все ингредиенты безопасны, даже красители пищевые, а ароматизаторы – натуральные. Вода, составляющая половину объема продукта – сырье недорогое, а значит, итоговый продукт получается дешевым. Каждый покупатель имеет право выбирать себе продукт по вкусу, сделав осознанный выбор. Однако, проблема в том, что этот выбор оказывается не очень-то осознанным.

Ищи правильные пузырьки

Винные напитки без добавления двуокиси углерода (тех самых искусственно внесенных «пузырьков») – это достаточно маргинальная категория винодельческой продукции. Цена до 100 рублей за литр, мягкая упаковка, самые нижние полки магазинов. С настоящим вином не перепутаешь. К винным напиткам также относятся и дешевые фруктовые вина.

Но дешевые вина — это одно, а вот игристые за немалые деньги — уже другое. На полках магазинов можно встретить выдаваемый за шампанское продукт, на этикетке которого большой состав: «столовое белое вино, сахар, лимонная кислота, ароматизаторы натуральные (манго, папайя, яблоко), двуокись углерода», консервант сорбат калия». Последний применяется во многих пищевых продуктах, но его использование в сочетании с алкоголем во многих странах жестко регламентировано.

В целом на этикетках «не шампанского» и «не вина» можно увидеть обширный список: «виноматериал плодовый, ароматизатор «вино», вода питьевая», и многое другое, включая многочисленные Е, которые ни в вине, ни в шампанском недопустимы. Раз начав добавлять в свой продукт различные наполнители и «присадки», производители в своей фантазии неудержимы.

От настоящего шампанского или вина из 100% винограда такой продукт отличается примерно всем. Кроме цены. Так что только внимательность покупателей убережет от покупки странного напитка.

Как определить настоящее вино

Достаточно внимательно прочитать состав: в настоящем игристом вине не должно быть воды, ароматизаторов, красителей, этилового спирта и прочих атрибутов винных напитков. Полусухое или полусладкое игристое вино может содержать сахар (экспедиционный ликер) и антиокислитель диоксид серы. 100% сырья российского вина Защищенного географического указания – это свежий виноград, выращенный в России.

Сделай сам

Если очень уж хочется чего-то легкого, фруктового, а виноградное вино не очень нравится, то «винный напиток» можно сделать у себя дома. Принцип тот же: недорогое виноградное вино, какой-нибудь фруктовый сироп или сок и сифон для газирования воды. Из одной бутылки белого вина с содержанием алкоголя чуть выше 12% получится две с половиной бутылки «напитка» крепостью 5% – это самый популярный уровень алкоголя в такого рода продуктах. Благодаря их относительно невысокой крепости у потребителей складывается ощущение: «легкое, выпить можно много, голова не шумит». Разумеется – ведь от воды, которой в продукте половина, голова вообще шуметь не будет.

Только помните, что разрешенной дозы алкоголя, по словам эксперта Минздрава, не существует вовсе. А ВОЗ (скрепя сердце) разрешает выпить не больше 150 мл хорошего вина в день. Подчеркиваем - хорошего, а не винного напитка, пусть даже и приготовленного дома.