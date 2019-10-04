Мой парень слышит голоса

Эту историю рассказала моя подруга, которая так и не вышла замуж за мужчину своей мечты. А все потому, что тот оказался настоящим психопатом. Хорошо, что выяснила она это еще до свадьбы.

Хотелось узнать не только величину его IQ...

Ирина не была из тех, кто мечтает о семье и трех щекастых карапузах, просто неожиданно влюбилась. Костя был руководителем отдела продаж, а она только что устроилась в пиар-службу. На симпатичную сотрудницу сразу начали обращать внимание, а ей с первого взгляда понравился неразговорчивый Константин Михайлович. Через полгода переглядываний украдкой и разговоров в курилке Ирина собралась с духом и сама пригласила Костю в кино.

- Сначала все было замечательно, - рассказывала она подругам. - Он поразил меня эрудицией, галантностью. Но мне хотелось узнать не только величину его IQ...

В отличие от большинства мужчин Константин никуда не спешил и не делал даже намеков на объятия и поцелуи. Поначалу Ирине это даже нравилось. Однако период платонических отношений затягивался. Ирину все чаще терзали смутные сомнения: а вдруг она ему не нравится или, может, проблемы у него какие...

«Ты у меня первая и последняя!»

Через два месяца тесного общения он признался, что может общаться с космосом и вообще слышит в голове голоса. Когда же разговор зашел об интиме, Константин сделал еще более поразительное признание - у него никого не было.

Любая женщина на месте Ирины почувствовала бы неладное, но она до последнего верила, что встретила уникального человека. И поведение Константина это подтверждало, хотя и не в позитивном смысле.

- Если я потеряю над собой контроль, - заявил однажды Костя, - ты будешь у меня первая. И последняя.

- В каком смысле последняя? - напряглась Ирина.

- В том смысле, что развестись со мной я тебе не позволю. Будешь сидеть дома, воспитывать детей, готовить мне ужины...

А обед по расписанию

Еще через пять месяцев Константин объявил, что Ирина - его официальная девушка, и пригласил переехать к нему. Квартира его выглядела вполне прилично, правда, в кладовке он оборудовал караоке-студию, оклеив стены звукоизоляцией. Там Костя иногда закрывался и пел какие-то мантры. На кухне висел график приема пищи.

- Тебе придется готовить по часам, потому что так пища усваивается лучше, а еще я прошу тебя класть ножи обязательно лезвием влево, - надиктовывал мужчина своей подруге.

Ирина была из тех женщин, которые могут за минуту собрать все носки мужчины по парам, но собрать в один пазл удивительное обаяние возлюбленного с его странностями она была не в силах.

- Я уже чувствовала какой-то внутренний протест против всех этих закидонов с ножами и графиками, - признавалась она. - Но мысли уйти тогда не было. Может, было жалко потраченного на эти отношения времени, ведь мы встречались год.

Схватил телефон и стал читать СМС

Родители Ирины после знакомства с Костей ничего странного в нем не заметили (им он про голоса в его голове не сказал). А когда прямо за столом он сделал Ире предложение, даже заплакали от умиления. Но у Ирины на душе кошки скребли.

- Мы уже подписывали приглашения на свадьбу, как он вдруг схватил мой телефон и принялся читать сообщения, - рассказывала она потом. - Затем потребовал дать ему все пароли от моих почтовых ящиков и аккаунтов в интернете. Сказал, мол, должен убедиться, что я порядочная, а не «фантик от конфеты». А когда я отказалась, перебил всю посуду на кухне.

Перепуганная Ирина собрала свои вещи и вернулась домой. Она понимала, что поступает правильно, ведь сердце с первых дней подсказывало ей: беги! А может, это было не сердце, а голос - вроде тех, которые слышал ее несостоявшийся супруг. Свадьбу, конечно, отменили.

- Видно, права была моя мама, когда говорила: «Хороших мужиков еще щенками разобрали, а брать взрослую собаку опасно, она может быть бешеной», - грустно шутит теперь Ирина. А еще она иногда поеживается от мысли о том, что, если бы вовремя не спохватилась, ей бы сейчас пришлось жить с мужчиной, который слышит голоса.

История Маргариты Грачевой - одна из самых громких иллюстраций домашнего насилия.

История Маргариты Грачевой - одна из самых громких иллюстраций домашнего насилия. В декабре 2017 года Дмитрий Грачев, заподозрив жену в измене, отвез ее в лес и отрубил обе руки. Врачи смогли спасти Маргарите одну кисть, вместо второй теперь современный протез. Почему Грачев так и не считает себя виноватым? Как живет теперь Рита и получится ли у нее забыть то, что с ней случилось? Об этом она расскажет в своей очень откровенной книге «Счастлива без рук».

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