Голос 60+: Старик, я слышал много раз твой тенор, баритон и бас

Вообще у этого шоу нет победителей. Все участники выиграли априори, как только пробились на сцену второго сезона проекта «Голос. 60+». Наперекор болячкам, размеру пенсии и метеозависимости. Но все же регламент суров: финал состоится при любой погоде, атмосферном давлении и в прямом эфире. «КП» представляет наиболее вероятных претендентов на победу.

Леонид Сергиенко (69 лет, Макеевка, Донецкая область)*

Эпитет «пробивной» применим в отношении этого артиста и в прямом смысле. Мужчина полжизни отработал в забое, на шахте в Донецкой области он трудился проходчиком. А вокал стал просто милым хобби. Сергиенко честно признается, что не учил нот, поет, снимая мелодию по памяти, и тем самым восхищает публику. Самоучка с голосом в три октавы - что еще нужно для победы? Все дамы будут очарованы! Леонид обладает мощной энергетикой, заряжен на победу и подходит к конкуренции с невероятным чувством такта: «Конечно, я хотел бы выиграть! А кто не хотел бы? Соперники тоже хотят, но к ним надо относиться с уважением. Тогда успех обязательно придет».

Людмила Пахомова (91 год, Апрелевка, Московская область)*

Переоценить подвиг Людмилы Алексеевны сложно: она родилась в семье военного, в юности пережила Великую Отечественную - устроилась медсестрой в заводскую медсанчасть в уральском Троицке, помогала выхаживать раненых в тылу, ездила от завода на соревнования по стрельбе и художественной гимнастике. Переехала в Киев, посвятила себя парализованному отцу и только после его кончины вернулась в Москву в начале нулевых, уже в статусе «иностранец». Прошла сто кругов бюрократического ада, получая российский паспорт. Теперь поет в Доме культуры. И самое главное - ей 91 год! «Музыка придает мне больше жизни, - говорит вокалистка. - Даже не обращаю внимания на болячки. Сцена лечит! И публика тоже. Мне так нравится в «Голосе», слов нет! В финале буду стараться, чтобы не подвести свою наставницу Валерию».

Владимир Лаптев (73 года, пос. Усть-Абакан, Красноярский край)*

Профессора видно издалека - даже на сцену преподаватель ГИТИСа Лаптев выходит во фраке и белых перчатках. Это и подчеркнутая изысканность, и дань образу любимого Вертинского. Владимир невероятно свеж и, несмотря на приличный возраст, может дать фору любому участнику детского «Голоса». Не случайно близкие зовут его «месье 360 вольт». А еще Владимир Георгиевич - пророк: «Ночью приснился сон, что попаду в финал. Так и случилось. Не могу сказать, что шокирован. Я не трус, но я боюсь финала... Хотя в советское время играл телеспектакли в прямом эфире. Тогда чего бояться?»

Сестры Богдановы (Ольга - 64 года, Галина - 65 лет, Казань)*

Впервые в финале шоу за всю историю проекта - две сестры. Обычно пары родственников не заходили так далеко. Предпосылки к этому очевидные: Ольга и Галина Богдановы из музыкальной семьи, выросли за музыкальными инструментами, поют всю жизнь, стали заслуженными артистками Татарстана и запросто могут с помощью синергии родных душ взять замахнуться на победу. «Мы верили, что попадем в финал, верили во Льва Валерьяновича, - признаются представительницы команды Льва Лещенко. - К прямому эфиру мы готовы. И сделаем все, что скажет наставник. Мы ему доверяем».

ВСЕ ФИНАЛИСТЫ

За победу в финале поборются Ольга и Галина Богдановы, Юрий Шиврин (команда Льва Лещенко), Михаил Рыжов и Леонид Сергиенко (команда Пелагеи), Людмила Пахомова и Владимир Грицык (команда Валерии), Елена Гуриева и Владимир Лаптев (команда Михаила Боярского).

«Голос. 60+». Сегодня, 21.30. Первый

*Место рождения.