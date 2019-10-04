Шесть счастливых женщин-знаменитостей, которые заметно старше своих партнеров

Психологи твердят, что рядом с молодым партнером зрелые дамы и сами молодеют - не только телом, но и душой. А давайте это проверим!

Надежда Бабкина (69) и Евгений Гор (39)

Разница 30 лет

Певица так давно нигде не появлялась на публике со своим гражданским мужем Евгением Гором, что начали судачить: «К молодой ушел!» Но нет, в сентябре парочка приехала вместе на премьеру фильма «Одесса». А в программе «Пока все дома» Бабкина официально заявила о Горе, с которым она вместе уже 15 лет: «Женя - мой любимый человек, который мне во всем помогает, который мне много чего советует, он прекрасный композитор и певец». Кстати, воспитывали Женю бабушка с дедушкой, так как его мама рано умерла. Возможно, в лице любимой Надежды он нашел в том числе и материнскую заботу.

Виталина Цымбалюк-Романовская (40) и Прохор Шаляпин (35). Фото: instagram.com

Виталина Цымбалюк-Романовская (40) и Прохор Шаляпин (35)

Разница 5 лет

«Я была сильная, но одинокая, - рассказывает Виталина. - Благодаря Прохору я полностью изменила образ жизни. Я стала делать то, чего в моей жизни не было никогда, - ходить в кино по ночам, гулять в парке часами. У него сохранилось очень важное качество из детства - он умеет восхищаться простыми вещами, на которые взрослые люди обычно не реагируют».

Пару часто обвиняют, что они вместе лишь пиара ради - ходят по ток-шоу, зарабатывают деньги. Но ведь Виталина и впрямь теперь выглядит как девочка.

Анна Седокова (36) и Янис Тимма (27). Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета, globallookpress.com

Анна Седокова (36) и Янис Тимма (27)

Разница 9 лет

В прошлом году обсуждали роман Анны с 24-летним хоккеистом. Теперь Аня выбрала парня постарше - у нее отношения с 27-летним игроком баскетбольного клуба «Химки» и сборной Латвии Янисом Тимма. Мама троих детей не скрывает чувств: «Янис - самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он - гордость страны, гордость команды и моя гордость...» У перспективного спортсмена есть еще один плюсик: зарабатывает он, по слухам, больше 50 млн руб. в год.

Алена Хмельницкая (48) и Александр Синюшин (36). Фото: instagram.com

Алена Хмельницкая (48) и Александр Синюшин (36)

Разница 12 лет

Хмельницкая после развода с режиссером Тиграном Кеосаяном недолго была одна: теперь она счастлива в гражданском браке с бизнесменом Александром Синюшиным. Живут душа в душу и про возраст не думают. «Саше все равно, и он надо мной смеется, что у меня есть какие-то заморочки на эту тему. Кстати, у него две родные сестры. И одна из них такого же возраста, как я. Может быть, поэтому Саше так легко со мной общаться...»

Ани Лорак (41) и Егор Глеб (26). Фото: instagram.com

Ани Лорак (41) и Егор Глеб (26)

Разница 15 лет

После развода с турецким бизнесменом Лорак с головой ушла в работу и воспитание дочери. А потом влюбилась в молодого продюсера. У Лорак началась новая счастливая жизнь: «Теперь не задерживаюсь на вечеринках. Всегда помню о том, что надо бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной».

Евгения Дмитриева (46) и Владимир Киммельман (28). Фото: instagram.com

Евгения Дмитриева (46) и Владимир Киммельман (28)

Разница 18 лет

Звезда сериала «Физрук» в январе родила дочь Марию. Счастливый отец - актер Владимир Киммельман, и это уже второй их ребенок. Когда-то в театральном училище он был студентом Дмитриевой, потом они играли в кино мать и сына... А потом случился роман, который закончился свадьбой. «Разницы в возрасте я не ощущаю, между нами абсолютное взаимопонимание. И, кстати, он замечательный папа!» - рассказывала о муже Дмитриева.