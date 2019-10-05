2019-10-05T12:45:56+03:00
Звезды

Лариса Гузеева распланировала свои похороны: «Хочу, чтобы все рыдали и умирали от горя»

Телеведущая бросила курить, пить и составила план поминок
Ирина ВИКТОРОВА
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Лариса Гузеева рассказала нам, что окончательно бросила куритьЛариса Гузеева рассказала нам, что окончательно бросила куритьФото: Первый канал
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Недавно ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала нам, что окончательно бросила курить. Кроме того, друзья с удивлением отметили, что Лариса не пьёт алкоголь даже на праздниках - иногда может позволить себе символический бокал вина. У Гузеевой год назад ушла из жизни мама, тяжело переживая утрату, Лариса Андреевна с удвоенной силой стала уделять внимание своему здоровью: пробовать современные процедуры для оздоровления, села вновь на диету, даже имидж поменяла - подстриглась и перекрасилась.

Однако это не спасло 60-летнюю Ларису от мрачных мыслей. Если раньше ведущая делилась этими переживаниями с близкими друзьями, то теперь не сдержалась на записи программы «Давай поженимся!» Гузеева выплеснула эмоции на камеру:

«Мы тут с Ларисой Удовиченко, с подругой моей, сплетничали про одну веселую вдову, которая на поминках пила шампанское с «красными губами». Типа покойник был бы рад видеть меня такой счастливой: шампанское, красные губы, песни... Я этого не понимаю. Поэтому хочу, чтобы на моих похоронах все бились об стенку, рыдали, чтобы сожалели, чтобы умирали от горя. Вот так я хочу, чтобы оплакивали и рыдали...»

Телеведущая намекнула на вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину, распоряжаясь по поводу своих похорон. Коллеги ее тут же поддержали.

Друзья Гузеевой рассказывают, что Лариса с трудом справляется с депрессией из-за смерти мамы, к которой была очень привязана. Отсюда и подобные мысли. Тем не менее, друзья поддерживают и успокаивают Гузееву: у звезды прекрасные гены - ведь ее мама Альбина Андреевна прожила долгую жизнь, поэтому и она ещё понянчит внуков и правнуков. Ну а на работе Гузееву обожают - это только на съемках «Давай поженимся!» она может «припечатать» участников и коллег. А вне кадра она добрейшей души человек.

Об этом «КП» рассказала Роза Сябитова - сваха поделилась подробностями закулисья их передачи «Давай поженимся!»: «Лариса очень добрая, это не показная доброта, а от чистого сердца всегда. Если она проникается к человеку, его истории, чувствует, что может помочь, то она это делает. Более того, она может снять с себя драгоценности и тут же подарить. А украшения у неё красивые и дорогие, она в этой теме разбирается. Снимает с себя и дарит. Герою программы или если у кого-то на площадке день рождения. Я испытываю шок от такой ее щедрости души...»

Кстати, это только на первый взгляд у Ларисы Андреевны «непробиваемая броня», на самом деле, она читает комментарии и критику ее внешности и т.п. в социальных сетях и порой сильно переживает по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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