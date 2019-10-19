Волонтеры подготовили для пенсионеров тренинги «Соберись в лес»

Заблудился в лесу - что делать? Искать обратную дорогу? Пытаться дозвониться до близких? Или стразу обратиться к спасателям? Многие люди, отправившиеся за грибами или ягодами, не знают, как поступить в случае экстренной ситуации и начинают паниковать. Кроме того большинство заблудившихся исключает вероятность того, что они могут потеряться, а потому идут в лес неподготовленными.

Согласно статистике, 70% потерявшихся в Ярославской области — это пожилые люди. Чтобы исправить ситуацию, волонтеры общественной организации по содействию в поиске пропавших детей и взрослых «ЯрСпас» решили организовать профилактическую работу с пенсионерами. На средства президентского гранта был запущен проект «Соберись в лес», в рамках которого проводятся специальные тренинги для пожилых людей.

Поисковый отряд, уже много лет занимающийся спасением «потеряшек», выявил основные ошибки, которые совершают люди в экстренной ситуации. Прежде всего, грибники ходят в лес в камуфляжной одежде, не берут с собой телефон или не проверяют его уровень заряда перед выходом, а также, не считают нужным взять с собой питьевую воду, спички и даже компас. На основе этого волонтеры составили список рекомендаций для тех, кто собирается в лес. На своих тренингах специалисты рассказывают пенсионерам обо всех моментах, которые следует учитывать, начиная с подбора правильной одежды и заканчивая алгоритмом действий на случай чрезвычайной ситуации.

«Наш отряд уже семь лет занимается поиском пропавших людей и за это время мы смогли выявить основные ошибки в поведении пропавших. Причины банальны: ушел в лес, не предупредив родных; не взял с собой необходимые для леса вещи — заряженный сотовый телефон, лекарства, компас, не посмотрел, какие есть в лесу ориентиры — река, автотрасса у леса, железная дорога, линия электропередач. В итоге паника, испуг, невозможность сориентироваться в пространстве, если заблудился», - рассказывают волонтеры «ЯрСпаса».

На тренингах проекта «Соберись в лес» волонтеры не только рассказывают пенсионерам о подготовке и правилах поведения в лесу, но и дают с собой памятку с рекомендациями, чтобы в случае необходимости пожилой человек мог сам освежить знания или передать брошюру знакомым, которые также планируют поход за грибами.

Проект «Соберись в лес» участники «ЯрСпаса» реализуют в Ярославской области уже второй год. В прошлый раз занятия посетили около ста человек. А с начала текущего года добровольцы успели провести для пожилых людей Ярославля и Рыбинска пять занятий и еще семь вебинаров при поддержке Комплексного центра социального обслуживания «Данко» в Угличе.

Кроме того, волонтеры подготовили видеонапоминание о правилах для похода в лес.

НА ЗАМЕТКУ

Главные правила безопасного похода в лес:

Предупредите родных куда идете и на сколько.

Узнайте о местности и ориентирах.

Возьмите с собой яркую одежу, заряженный телефон, лекарства, спички, свечу, воду и еду, дождевик, свисток, нож и компас.

Если потерялись – успокойтесь и позвоните по номеру 112, ждите указаний спасателей.

Экономьте заряд мобильного телефона, разведите костер и организуйте ночлег.

Экономьте силы и энергию.