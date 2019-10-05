В Подмосковье жестоко расправились с 17-летней студенткой

Утром 5 октября город Домодедово потрясла страшная новость: ночью убили 17-летнюю девушку. Об этом сообщили местные СМИ.

Тело студентки нашли в квартире в доме по улице Светлой. На трупе — ножевые ранения, а на шее, по предварительной информации, затянут ремень. Тело обнаружила сестра девушки, она и вызвала полицию.

Погибшей Алисе Ш. было 17 лет. Девушка недавно окончила школу, поступила в МГТУ им. Баумана и строила большие планы на жизнь.

— Это очень светлая девушка, — вспоминают знакомые Алисы. — Даже поверить невозможно в то, что ее нет. Алиса — душа компании. Очень воспитанная, умная девочка. Училась на одни «пятерки». Даже не представляю, кому она могла помешать.

В этот момент Алиса была дома одна. Родители девушки уехали в Ростов-на-Дону, а сестра ещё не вернулась.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 «Убийство». девушки выдвигают две версии произошедшего — убийство ради ограбления или ссора.

Погибшей Алисе было 17 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Все знали, что родители у неё уехали. Может, и решили ограбить, пока девчонка дома одна. Или вообще домой привела знакомого, а тот ее убил, — предполагают соседи.

Правда, что именно произошло с девушкой, сейчас неизвестно. Возможно, преступник был знаком с Алисой. Какие отношения их связывали, предстоит выяснить следствию.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Выясняются обстоятельства преступления. Следователи и полицейские работают на месте происшествиям, — прокомментировали в ГСУ СК по Московской области.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.