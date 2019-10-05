Людмила Поргина: «Я смирилась, что вечер памяти Николая Караченцова отменили»

Еще 3 сентября на сборе труппы театра «Ленком» его директор Марк Варшавер объявил, что 21 октября состоится вечер памяти Николая Караченцова, который ушел из жизни в прошлом году. Но 28 сентября скончался худрук театра Марк Захаров, и в память о нем решили выдержать 40-дневный траур. Поэтому вечер Караченцова отменили.

Первая реакция его вдовы актрисы Людмилы Поргиной была эмоциональной. Она расстроилась и не знала, как правильно отнестись к этой неприятной истории. Тем более, что в театре продолжают играть спектакли, в том числе комедийные, несмотря на траур. «Это наш текущий репертуар. Мы стараемся, по возможности, выполнять свои обязательства перед зрителями, купившими билеты. Любой вечер, с приглашением почётных гостей, это отдельное мероприятие, которое требует не только специальной подготовки, но и особого настроения. Мы ни в коем случае не отменяем вечер, о котором было заявлено, потому что наша любовь к Николаю Петровичу Караченцову очень велика. Но есть морально-этический момент - не прошло 40 дней со дня смерти Марка Анатольевича Захарова", - объяснили в театре.

- Я уже смирилась с тем, что вечер памяти перенесли на 27 января, – рассказала «КП» Людмила Поргина. – Можно было бы провести это мероприятие на другой площадке. Но я подумала, что это должен быть Ленком, где мы с Колей встретились, полюбили друг друга. С этим театром связана не только работа, но и его жизнь. Для Коли театр был действительно вторым домом. Конечно, сейчас трудно сказать, кто сможет прийти в январе, хотелось бы, чтобы это были артисты, с которыми Коля выступал.

Будет обидно, если многие не смогут потом, потому что январь такой сложный месяц, когда после новогодних праздников актеры разъезжаются на отдых. Но меня жизнь научили быть терпимой, и я понимаю, что в сегодняшней ситуации другого выбора нет. В театре репетируют новый спектакль, в конце октября он будет на выпуске, и еще 40 дней не пройдет со дня смерти Марка Захарова. Я смирилась со всем.

26 октября, в Колину годовщину, мы откроем ему памятник на Троекуровском кладбище. Соберутся близкие друзья и мы споем «Аллилуйя любви». Главное, что Коля был с нами, что он безумно любил жизнь, очень ценил и уважал Марка Захарова. Когда мне сказали, что Мастер умер, у меня едва не разорвалось сердце.

Я счастлива, что худруком театра станет Марк Борисович Варшавер, он 40 лет работает в «Ленкоме», он знает театр, артисты прекрасно знают его. Конечно, он будет приглашать режиссеров для постановки новых спектаклей. Будет очень сложно без Захарова, но надо собраться, жить и работать дальше.

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