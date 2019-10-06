ЦСКА - Ростов 6 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 12 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футболисты "Ростова" и ЦСКА в Москве сразятся за лидерство в Премьер-Лиги чемпионата России по футболу. Армейцы Москвы лидируют в первенстве страны, а ростовчане - в 2 баллах от команды Виктора Ганчаренко. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Ростов 6 октября 2019.

Статистика личных встреч ЦСКА - Ростов 6 октября 2019

50 раз клубы играли между собой в чемпионатах России по футболу. 13 встреч выиграл "Ростов", 27 - ЦСКА. Остальные 10 игр завершились вничью. В том числе и последняя - 2 декабря 2018 года на "Ростов Арене" матч завершился вничью 0:0.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Ростов 6 октября 2019

Больше шансов на победу у московского "Спартака".

Прогноз на матч ЦСКА - Ростов 6 октября 2019

"Спартак" - фаворит поединка. И он должен победить в матче.

Время начала матча ЦСКА - Ростов 6 октября 2019

Матч ЦСКА - Ростов 6 октября 2019 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч ЦСКА - Ростов 6 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Ростов можно посмотреть 29 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча ЦСКА - Ростов 6 октября 2019

Трансляция матча ЦСКА - Ростов 6 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.