2019-10-06T07:26:54+03:00
Общество

В музее "Гараж" открылась выставка "Грядущий мир: экология, как новая политика. 2030-2100"

Мероприятие проходит в формате экофорума
Людмила ЗИБНИЦКАЯ
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Представленные на выставке экспозиции заставят посетителей взглянуть по новому на взаимоотношения человека с природой, с окружающей нас средой.Представленные на выставке экспозиции заставят посетителей взглянуть по новому на взаимоотношения человека с природой, с окружающей нас средой.Фото: Алиса ТИТКО
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В музее "Гараж" запущена новая выставочная программа "Грядущий мир: экология, как новая политика. 2030-2100", проходящая в формате экофорума. По сути выставочная программа представляет собой площадку для встреч и обмена мнениями между экоактивистами, современными художниками и писателями, политиками, шоубизнесменами и др.

Опытные гиды помогут посетителям максимально эффективно и познавательно погрузиться в выставочный материал, который разбит на тематические модули по темам: "Атмосфера", "Эволюция" и "Вода". Представленные на выставке экспозиции заставят посетителей взглянуть по новому на взаимоотношения человека с природой, с окружающей нас средой.

При ознакомлении с модулем "Атмосфера", москвичи и гости столицы узнают о проблемах загрязнения, ресурсном истощении и негативном влиянии технологии на сознание современного жителя планеты. Посетители смогут представить себе и осознать, как изменятся пищевые привычки человека. Увидят последствия радиоактивных осадков.

В модуле "Эволюция" посетители ознакомятся с исследованиями проблемы по исчезновению многих видов млекопитающих, птиц и обитателей водной среды. Узнают о факторах, которые влияют на генетические мутации. Смогут представить себе, как изменится наше тело и сознание под влиянием определенных необратимых процессов.

Исключительно водным ресурсам всей нашей планеты посвящен третий модуль "Вода". Посетители узнают о беспрецедентном загрязнении мирового океана пластиковым мусором, из которого уже образуются "острова". Все желающие смогут выразить свое отношение к проблеме голосованием за спасение водных источников.

Кроме того, в атриуме музея представлена биоморфная инсталляция очень крупного масштаба от группы Numen/ForUse "Оклеим Москву". Ее полупрозрачная архитектура, созданная из целлюлозного скотча, напоминает коконы или щупальца животных. При большом желании посетители смогут поперемещаться внутри нее.

В рамках выставки-форума, наряду с обзорными экскурсиями и многочисленными мероприятиями, пройдет дискуссия "Экология, как новая политика. Что делать, когда нет плана Б" и лекция "Земные свидетельства" художницы Сюзан Шуппли. План и содержание выставки-форума заставляют посетителей и участников задуматься, почему экология скоро станет ключевым вопросом общественности и политики

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