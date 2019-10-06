В Крыму завершается серия экомарафонов

По всей стране активно проходят экологические акции и марафоны, призванные привести в действие решение задач общероссийского нацпроекта "Экология", разработанного на период с 2019 г. по 2024 г. Не отстает от всех и Крым, где подходит к завершению, начавшийся 30 сентября экологический марафон "Чистые берега Крыма".

В течение семи дней в одиннадцати городах Крыма: Симферополе, Севастополе, Евпатории, Судаке, Белогорске, Ялте, Алуште, Феодосии, Бахчисарае, Керчи, Советске и в других населенных пунктах очищаются от мусора побережье внутренних водоемов, Черного моря и Аральского моря. Этот марафон, как и десять других подобных мероприятий, проходит в рамках общероссийской акции "Вода России", сообщает РИА Крым.

Четвертого октября 2019 г. ключевые мероприятия этого марафона прошли при очистке побережья симферопольского водохранилища, Активное участие в этих мероприятиях приняли председатель совета министров РК Сергей Аксенов, руководитель федерального агентства водных ресурсов "Росводресурсы" Дмитрий Кириллов, представители Министерства природы и экологии России и не менее 1000 волонтеров.

Дмитрий Кириллов отметил, что подобные марафоны показывают "как активно население нашей страны участвует в формировании нового качества жизни". А в Крыму, как он справедливо заметил, сохранение водных ресурсов особенно актуально. В нынешнем году экологическая акция значительно отличалась от прежних, так как мусор собирали уже селективно.

Наряду с крымскими, проходили экомарафоны "Чистые берега Дальнего Востока", "Чистые берега Сибири", "Чистые берега Кавказа", "Чистая Волга", "Чистые берега Урала и "Чистый Дон, которые успешно завершены. По мнению и.о. министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева, подобные акции важны не только для Крымской Республики.

"Необходимо понимать, что качественная питьевая вода - это один из самых важных вопросов" - сказал он. И очистка берегов водоемов от мусора является одним из эффективных его решений. Ведь около 80% мусора на берегах так или иначе попадает в воду. А вместе с мусором и химически опасные вещества.

В заключительных крымских акциях приняла участие и актриса театра и кино Наталья Медведева. Она была очень рада, что поклонники не забывают ее, а многие помнят даже ее участие в КВН. Акция "Вода России" охватила 45 регионов нашей страны, в которой принимали участие более полумиллиона добровольцев". Волонтеры самоотверженно чистили русла рек, тщательно очищали от мусора берега водоемов и приводили в порядок пляжи.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте акции чистыеберега.рф.