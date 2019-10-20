В Ижевске появилась программа «Передышка» для семей с детьми-инвалидами

Выбраться в парк или в кино, сходить на свадьбу знакомых, съездить на несколько дней в отпуск – даже такие простые радости не всегда доступны семьям с детьми-инвалидами. Часто родители вынуждены неотрывно находиться рядом с тяжело больным ребенком, потому что даже близкие родственники или няни не способны обеспечить мальчикам и девочкам необходимый уход.

Чтобы помочь родителям хоть ненадолго отвлечься, заняться своими делами некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЛУЧ СОЛНЦА» запустила программу «Передышка». В рамках проекта специально обученные социальные «мамы» и «папы» помогают семьям обеспечить необходимый уход детям с инвалидностью. Услуги предоставляются родителям, которые воспитывают ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития и проживают в Ижевске или в пригороде.

Социальные помощники – они же профессиональные родители – это добровольцы в возрасте от 18 до 65 лет, которые на средства президентского гранта проходят специальное обучение и получают навыки ухода за детьми с наиболее тяжелыми нарушениями. Все участники программы имеют справки о том, что не состоят на учете в психоневрологическом, наркологическом и туберкулезном диспансерах и не имеют судимости.

Воспользоваться услугой «Передышка» можно как в плановом порядке, так и в экстренном случае, например, если родственник больного ребенка попадает в больницу. Профессиональные родители готовы работать как на территории проживания ребенка-инвалида, так и в больнице или хосписе, где временно находится их подопечный.

Всего в период с июля по декабрь 2019 год, каждая семья, участвующая в проекте, может получить социального помощника на период 150 часов. Родители могут оставить ребенка на попечение профессионального помощника на один вечер, на выходные или даже на неделю, а сами в это время могут заняться своими делами, разрешить накопившиеся проблемы или, наоборот, съездить в отпуск и отдохнуть.

«Мамы и папы, которые каждый день ухаживают за ребенком с инвалидностью, 24/7 находятся с малышом один на один, без посторонней помощи, и «вытянуть» это психологически очень тяжело. «Передышка» позволит родителям сохранить свою энергию и энтузиазм для дальнейшего ухода за ребенком. Как результат: ситуация в семье начнет меняться к лучшему, снизится риск отказа от ребенка», - считают представители фонда «ЛУЧ СОЛНЦА».

С начала текущего года в проекте приняли участие 15 семей, в которых растут дети с инвалидностью. В частности, в фонд за «Передышкой» обратилась мама 15-летннего Дамира. У мальчика ДЦП, глухота, слабое зрение и другие нарушения здоровья.

«До участия в «Передышке» я 24 часа, все 14 лет, постоянно находилась с сыном. Однако с проектом жизнь нашей семьи изменилась. Наша профессиональная мама, Красноперова Лариса Владимировна, помогает ухаживать за лежачим ребенком, сидит с ним, кормит, общается», - рассказала мама Дамира Анастасия Закиева.

Женщина призналась, что теперь у нее появилась возможность больше времени уделять ее второй, здоровой дочери, и даже проводить вечера с мужем, выбираться в кино или театр.

Проект «Передышка» продлится на территории Удмуртской области до конца 2019 года. Он запускается в регионе уже не в первый раз. Старт программы произошел в 2017 году, тогда профессиональные родители помогали семьям со слепоглухими детьми.