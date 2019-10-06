Какие трамваи отменили из-за ремонта путей в Москве

В столице продолжается ремонт трамвайных путей, планируется обновить 32 км. Обновление инфраструктуры ведется в районах Соколиная Гора, Гагаринский, Лефортово и Печатники, а также на северо-западе Москвы – это районы Строгино, Хорошево-Мневники и Щукино.

- При обновлении инфраструктуры мы используем шумопоглощающие материалы и технологии – благодаря этому вагоны поедут тише и плавнее. Кроме того, на ряде участков укладываем шпалы из композитных материалов – они долговечнее и надежнее деревянных, - рассказали в пресс-службе «Мосгортранс».

Конкретно (по районам):

Лефортово. Не ходит трамвай № 32. Вместе него — автобус № 032 (от метро «Авиамоторная» до метро «Семеновская»). Также можно пользоваться автобусами № 59, 440 и временными маршрутами трамваев № 2, 12, 46. Ориентировочный срок завершения работ – лето 2020 года.

Также не ходят трамваи № 20п, 24, 32, 45. Вместо них – автобус № 050 (от метро «Авиамоторная» через Красноказарменную улицу, обратно – по Нижней Красносельской улице до Ольховской улицы) .Также можно пользоваться троллейбусом № 24 и временными маршрутами трамваев № 37, 37к, 43, 50. Ориентировочный срок завершения работ – лето 2020 года.

Соколиная гора. Трамваи не ходят по проспекту Буденного – между Кирпичной улицей и шоссе Энтузиастов. Вместо них – автобус № 036 (от метро «Семеновская» до Новогиреево). Также можно пользоваться автобусами № 254, 469, 702 и временными маршрутами трамваев № 12, 36. Ориентировочный срок завершения работ – лето 2020 года.

Гагаринский. Не ходят трамваи от метро «Университет» до улицы Ивана Бабушкина. Вместо них – автобус № 039 (от метро «Университет» по Ломоносовскому проспекту до улицы Ивана Бабушкина). Также можно пользоваться временными маршрутами трамваев № А, 26, 39. Ориентировочный срок завершения работ – середина октября 2019 года.

Щукино, Хорошево-Мневники, Строгино. Не ходят трамваи № 10, 15, 21, 28, 31. Вместо них – автобусы № 015, 028, 030. Также можно пользоваться временными маршрутами трамваев № 30. Возможна пересадка между трамваями № 6, 30 и автобусами № 015, 030 – на трамвайной остановке «Улица Академика Курчатова» и автобусной остановке «Авиационная улица». Ориентировочный срок завершения работ – конец ноября 2019 года.

Замоскворечье. Трамваи не ходят между метро «Павелецкая» и «Пролетарская», а также на маршруте №1. Вместо них – автобус № 035. Также можно пользоваться временными маршрутами трамваев № 35, 38, 49. Ориентировочный срок их завершения – январь 2020 года.

Печатники. Не ходит трамвай № 40. Вместо него – автобус № 043. Также можно пользоваться автобусами № 9, 193, 736 и временным маршрутом трамвая № 43. Ориентировочный срок завершения работ – лето 2020 года.