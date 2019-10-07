Как предсказать кризис по цвету помады и длине женских юбок

Чиновники, а вслед за ними и все мы привыкли измерять состояние экономики скучными данными статистики: валовый внутренний продукт, инфляция, индекс промышленного производства… Но есть гораздо более понятные и веселые показатели. «КП» изучила не самые очевидные индексы финансового благополучия, чтобы понять, есть в стране кризис или нет.

Положительные знаки

МИНИ-ЮБКИ

Чем суровее кризис, тем более ярко и привлекательно хотят выглядеть дамы. Хотя когда впервые экономисты употребили термин «индекс мини-юбки», смысл был обратный. Во времена Великой депрессии женщинам не хватало денег на чулки, так что они экономили на этой детали гардероба, выбирая более длинные юбки.

Тут открывается огромный статистический провал - среднюю длину юбки в России никто не измеряет. «Комсомолка» уже готова была вооружить сантиметровыми лентами своих самых галантных корреспондентов по всей стране и отправить их на улицы и в торговые центры. Но в последний момент от идеи отказались: масштабное исследование потребовало бы оторвать от работы слишком много людей.

- Нельзя сказать, что эпоха дерзких мини уходит в прошлое, время от времени ультракороткие юбки возвращаются, только носить их нужно аккуратно и обязательно чем-то нейтрализовать - длинным кардиганом или пальто подлиннее. И уж точно не с каблуками! Но вообще в последние несколько лет в трендах оверсайз - когда вещи умышленно больше на пару размеров. И это никуда не денется - мы привыкаем к новой эпохе. Юбки в принципе подросли, - рассказала «КП» фешн-редактор Ксения Сочнова. - Хотя тут никогда нельзя сказать, что первично: вкусы покупателей или ассортимент магазинов массового сегмента. Складывается ощущение, что люди купят то, что им предложат. А большинство крупных торговых марок одежды принадлежит западным компаниям, при создании очередной коллекции они ориентируются на какие-то свои факторы, поэтому еще большой вопрос, насколько средняя длина юбки отражает настроение россиянок.

Чем суровее кризис, тем более ярко и привлекательно хотят выглядеть дамыФото: Евгения ГУСЕВА

По данным оператора фискальных данных «Такском», за последние два года продажи юбок в стране выросли на 20%. Правда, длина их в чеке не отражена, так что сказать, сколько из них мини, а сколько макси, нельзя.

САМОГОН

- По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на черном рынке, - рассуждает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Чтобы проверить эту теорию, эксперты провели масштабное исследование. Опрашивали население городов на предмет увлечения самогонкой. Оказалось, только 4,5% или сами делают бражку, или хотя бы знают кого-то, у кого в темном углу бутыль с перчаткой стоит. И всего один из ста опрошенных вызвался показать, где тут торгуют горячительными напитками домашнего производства.

По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производстваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Конечно, далеко не все ценители выдали секретные места. Но исследователи полны энтузиазма.

- За последний год объемы производства и торговли самодельным алкоголем не растут. Скорее всего, в ближайшие месяцы мы зафиксируем рост реальных доходов граждан, - предсказал Зубец.

Тревожные сигналы

КРАСНАЯ ПОМАДА

Считается, что в тяжелые времена больше покупают именно яркую помаду. Одним женщинам она дарит ощущение праздника, другим помогает подцепить мужчину, который возьмет финансовые вопросы на себя. Короче, по всем пунктам полезная штука.

- Точных цифр назвать не можем, но за последние годы продажи помады выросли очень сильно, - рассказали «КП» в сети магазинов косметики «Л’Этуаль». - Причем это касается не только красных оттенков, которых существует огромное количество, но и бордовых, фиолетовых и других ярких цветов.

По просьбе «Комсомольской правды» ОФД «Такском» проанализировал 15 миллиардов кассовых чеков россиян. Оказалось, что в сентябре 2019-го продажи губнушек были на 31% больше по сравнению с тем же месяцем два года назад.

То ли россиянки просто хотят выглядеть красиво, то ли чувствуют что-то неладное.

ВЕЛОАВАРИИ

Логично предположить, что в кризис многие отказываются от автомобиля, чтобы экономить на бензине и техобслуживании. А если без колес никак, пересаживаются на велосипед. Разучиться ездить на нем нельзя, но вот навыка передвижения по городским улицам с плотным трафиком у вчерашних автомобилистов нет. Тем более велодорожек по стране не так много, в основном приходится от машин уворачиваться. Поэтому вчерашние водители и становятся жертвами аварий. Так что рост ДТП с участием велосипедистов - это косвенный признак экономического кризиса.

Согласно статистике Научно- исследовательского центра безопасности дорожного движения МВД РФ, число таких аварий в стране растет. В 2018-м стало на 7,6% больше происшествий, которые указывают в протоколах как «наезд на велосипедиста».

Рост ДТП с участием велосипедистов - это косвенный признак экономического кризисаФото: EAST NEWS

При этом в официальную статистику попадают только те случаи, когда не обошлось без вмешательства инспектора ГИБДД. Логично предположить, что на самом деле подобных аварий намного больше.

РАЗВОДЫ

Экономисты вместе с демографами вывели такую закономерность: в кризис число разводов падает. У людей и так хватает проблем, вот и не хочется лишний раз как-то резко менять свою жизнь. Уж лучше потерпеть сварливую жену или мужа-пьяницу, чем делить имущество и мыкаться по съемным углам. Но стоит финансовым неурядицам поутихнуть, а людям подкопить денег, и недостатки супругов снова выходят на первый план - количество распавшихся семей резко возрастает.

Уж лучше потерпеть сварливую жену или мужа-пьяницу, чем делить имущество и мыкаться по съемным угламФото: Олег РУКАВИЦЫН

В прошлом году в России зарегистрировано 584 тысячи разводов - на 4,5% меньше, чем в 2017-м. Если высчитать так называемый коэффициент разводимости - число расторгнутых браков на тысячу человек, получится минимальный за последние годы показатель. Меньше в современной истории страны разводились только в 1990 году.

Получается, держимся друг за друга, чтоб не пропасть поодиночке.