2019-10-04T11:43:28+03:00
Общество

Зачем в России другие языки, если есть русский?

На этот часто повторяющийся вопрос призван ответить конкурсе «Ключевое слово», организованный Федеральным агентством по делам национальностей и издательским домом «Комсомольская правда». Мы продолжаем принимать заявки на участие
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..Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Итак, зачем нам все эти табасаранские, этильменские и самоедские языки, если есть русский? Он богат и могуч, он постоянно совершенствуется и пополняется. Но вот загадка: хоть в словаре Даля, хоть в самых исчерпывающих современных словарях - количество слов в русском языке не меняется: примерно 200 000.

При этом:

* слов постоянно не хватает, и нам приходится пользоваться иноязами;

* да и после использования иноязов слов не хватает, и мы употребляем длинные словестные конструкции для описания простых понятий.

Примеры? «Их есть у меня».

- Баккушан (японский) — девушка, хорошо выглядящея сзади, но некрасивая спереди.

- Балтер (balter), английский — танцевать без изящества или мастерства, но с удовольствием.

- Иктсуарпок - язык инуитов — чувство волнения в ожидании гостей, а они опаздывают.

- Илунга - луба, один из языков Конго — человек легко прощающий оскорбление в первый раз, с трудом - во второй и никогда не прощает в третий.

- Карелу (тулу, один из языков Индии) — полоски на коже, оставленные тесной одеждой или резинкой от трусов.

- Комореби (komorebi), японский — лучи солнца, проникающие сквозь листья деревьев.

- Лайогеник - язык острова Ява — русский аналог «не вижу - душа мрёт, увижу - с души прёт» - дорогой человек, если он где-то далеко, а когда появляется, то становится безразличен.

- Мёотохапия (mythpe), финский — чувство стыда, испытываемое за нелепые и глупые поступки других.

- Назланмак (nazlanmak), турецкий — притворяться безразличным, когда на самом деле очень чего-то хочешь; говорить «нет», когда на самом деле «да».

- Натсукаши (natsukashii), японский — безделушки, внезапно вызывающие хорошие воспоминания из прошлого.

- Риэсфебер (resfeber), шведский — тревожное состояние перед началом путешествия.

- Уликкесбилен (датский) — автомобиль, вечно попадающий в аварии или ломающийся.

В русском языке тоже есть много слов, которые очень трудно перевести: авось, беспредел, бытие, баба и мужик, дух (в смысле внутренняя сила), западло (зашквар), надрыв, погром, пошлость, смекалка, совесть, стушеваться, тоска, хабалка, халява, хамство, юродивый...

Всего несколько примеров. Но их можно найти в любом языке. Неужели мы готовы добровольно отказаться от этого чуда?!

Именно для неравнодушных ученых, педагогов, общественных деятелей, стремящихся сохранить языковое разнообразие родной страны, ФАДН России учредил Всероссийскую премию «Ключевое слово» - общероссийский конкурс лучших реализованных проектов.

Регистрация претендентов на призы в пяти основных номинациях продолжается. Узнать подробности и подать заявку на участие можно по адресу www.kp.ru/daily/27026.7/4089194/

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