2019-10-04T12:52:05+03:00
В мире

Журналистку Юлию Юзик задержали в Иране

Российское посольство разбирается в случившемся
Мария БЕРК
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Юлию Юзик обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.Юлию Юзик обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Представители Корпуса Стражей Исламской революции задержали в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик. Власти обвиняют ее в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Уже завтра, в субботу, должен состояться суд.

В российском посольстве в Иране сообщили «КП», что знают о случившемся.

- Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией. Пока не комментируем, - сообщили в диппредставительстве.

Юлия Юзик несколько лет назад уже работала в Тегеране корреспондентом. Получив приглашение, она снова прилетела в Иран. Но в аэропорту у нее отобрали паспорт, пообещав вернуть при отъезде из страны.

В четверг вечером журналистку задержали прямо в гостиничном номере. Сначала ей отказывали в телефонном разговоре, но затем разрешили позвонить в Москву. Сейчас она находится без всякой связи.

Юлия Юзик несколько лет назад уже работала в Тегеране корреспондентом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлия Юзик несколько лет назад уже работала в Тегеране корреспондентом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочь Юлии Юзик первая сообщила о задержании мамы на странице журналистки в «Фейсбуке».

- Ответив на мамин звонок, бабушка в слезах позвонила мне, сказав, что у мамы большие проблемы: маму могут посадить в тюрьму в другой стране, и я долгое время не смогу не то, что видеть её, но даже слышать её голос. Ведь телефон отобрали, а других способов связаться с ней нет. В который раз прослушав её голосовые, оставленные на случай, если случится что-то подобное, я стала думать как помочь: связалась с некоторыми знакомым, собрала для бабушки нужные документы. Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала. В субботу будет суд, решающий её судьбу, нам же остаётся только ждать и надеяться, - написала дочка журналистки.

Журналистку задержали прямо в гостиничном номере вечером 3 октября. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Журналистку задержали прямо в гостиничном номере вечером 3 октября.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлия Юзик начинала свою журналистскую карьеру в «Комсомольской правде» в Ростове-на-Дону. В 2003 году написала книгу «Невесты Аллаха» о судьбах женщин, решивших стать шахидками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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