2019-10-04T15:16:14+03:00
Звезды

Мишель Пфайффер: «Я бы и надела что-то яркое, но не могу: в шкафах у меня вся одежда черного цвета!»

Знаменитая актриса приехала в Москву, чтобы представить фильм «Малефисента: владычица тьмы»
Денис КОРСАКОВ
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Актриса Мишель Пфайффер посетила Москву.Актриса Мишель Пфайффер посетила Москву.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Эта картина - продолжение очень популярной картины 2014 года, в которой Анджелина Джоли играла скуластую, рогатую, крылатую фею. Ее все считали злой, а она на самом деле была просто очень сильно обижена людьми. Из-за этой обиды она прокляла девочку Аврору, но потом, раскаявшись, сама же бросилась ее спасать.

Потом Джоли не снималась в кино несколько лет, поглощенная заботами о здоровье, семейными проблемами и кинорежиссурой; «Малефисента: владычица тьмы» - ее возвращение на большой экран. В этом фильме Аврора (Эль Фэннинг), относящаяся к Малефисенте как к крестной, выходит замуж за принца Филлипа. Но возникают проблемы с его матерью (Мишель Пфайффер), которая в глубине души ненавидит фей и прочих сказочных существ. Пфайффер приехала в Москву, чтобы представить фильм лично, и дала короткую пресс-конференцию.

О СВОЕЙ ГЕРОИНЕ

- Для меня было огромным удовольствием играть королеву-злодейку. Она знает, чего можно ожидать от Малефисенты, знает, что та может ее уничтожить. И еще она знает, что у нее, в отличие от фей, нет магических сил. А значит, ее главное оружие - хитрость, она должна умело манипулировать окружающими. Как любые реальные злодеи, она считает, что делает что-то правильное и справедливое, помогает своему народу. Правда, не задумываясь, готова уничтожить чужой… Во имя добра она совершает очень много зла, для нее цель оправдывает средства.

О СКАЗКАХ И ОТТЕНКАХ ЧЕРНОГО И БЕЛОГО

- В детстве родители никогда не читали мне сказок. Немного грустно, конечно. Я познакомилась со сказками, только когда у меня самой родились дети (в 1993 году Пфайффер удочерила девочку, в следующем году у актрисы родился сын. - ред.). Уже будучи взрослой, нырнула в этот мир… Раньше в сказках все делилось на черное и белое, нас с детства учили, что надо быть хорошим, а тех, кто ведет себя неправильно, нужно порицать. Но мир сложен и полон оттенков, и вышедшая в 2014-м «Малефисента» была одним из первых фильмов, где к героине, всегда считавшейся злой, попытались отнестись неоднозначно.

О ТОМ, КАК ВЫУЧИТЬСЯ НА АКТРИСУ

- Нужно ли актеру специальное образование? Ну, как видите, не нужно! (Улыбается). Если серьезно, большая часть актеров, которых я знаю, снимаются в кино без образования, и у меня его нет. То есть я ходила на курсы актерского мастерства, но уже когда активно играла в кино. Училась по ходу, и из-за этого у меня всегда было ощущение, что я играю в догонялки. Я и сейчас постоянно учусь, несмотря на то, что за десятилетия у меня выработался свой набор навыков. Когда перестаешь учиться, становишься менее интересным как актер.

Мишель Пфайффер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мишель Пфайффер.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОБ ОДЕЖДЕ

- Что я могу сказать о своем стиле? В смысле, о содержании своих шкафов? О, это просто: там вся одежда черного цвета. Этим летом я решила просто ради разнообразия надеть что-нибудь поярче, перерыла весь гардероб - нет, все черное. Но я хотя бы попыталась! Моя героиня в фильме, правда, носит в основном одежду светлых тонов - художники по костюмам старались сделать уклон в серебро и платину, чтобы зло ассоциировалось с металлическими оттенками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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