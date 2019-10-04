Что за ракетный щит Россия подарила Китаю

Самой загадочной интригой в клубе «Валдай» стали слова Владимира Путина:

- Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно, сейчас мы помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Подобная система есть только у России и США. Она кардинально повысит обороноспособность Китая.

Все. И ни слова больше.

Все военные, к которым я обращался с просьбой уточнить, о чем конкретно идет речь, крепко держат язык за зубами: «Это стратегическая информация и за ее разглашение можно получить даже срок. К тому же у нас договор с китайцами - без взаимного согласия ничего на сей счет «не светить».

От специалистов нашей оборонки тоже ничего конкретного не удалось услышать. Они «позволяли себе» лишь предположения. И о чем же?

Например, о том, что мы могли поставить в Китай свои новые и очень «глазастые» РЛС типа «Воронеж». У них дальность обнаружения цели - до 6000 км по горизонту и до 8000 км по вертикали. РЛС новейших модификаций способны одновременно контролировать до 500 объектов!!!

Как сказал мне один из сотрудников Радиотехнического института имени академика Минца, где разрабатывается такая техника, и по своим ТТХ наши РЛС во многом превосходят зарубежные. К тому же потребляют в десятки раз меньшее энергии и стоят многократно дешевле.

- Если полагать, что Путин имел виду именно РЛС «Воронеж», что это даст Китаю?

- Если такая система все-же появилась в Поднебесной, то внезапным ракетное нападение на нее уже никогда не будет.

Радиолокационная станция класса "Воронеж-М" в районе города Усолье-Сибирское. Фото ИТАР-ТАСС/ Вадим Савицкий

Сигнал тревоги на командном пункте минобороны Китая сработает уже через несколько секунд после того, как ракеты агрессора взлетят и двинутся в сторону этой страны.

- А правда, что мы помогаем Китаю еще и в обновлении его космического эшелона. Я имею ввиду спутник для обнаружения пусков ракет противника?

- Да кто ж вам об этом скажет?