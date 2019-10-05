Александр Михайлов: «Доживу до 88 лет без маразма, а там как Бог даст»

Еще 10 лет назад казалось, что ярлык на фамилию Михайлов железобетонно закрепил за собой певец шансона для дам Стас. Но прошло время — и все вернулось на свои места. Сибиряк Александр Михайлов — народный артист РСФСР, бесподобный театральный актер, исполнитель главных ролей в картинах «Любовь и голуби», «Змеелов», «Мужики» и других — навсегда остается в сердцах наших людей на самом почетном месте. Накануне юбилея «КП» с трудом удалось поймать актера, чтобы и былое вспомнить, и насущное обсудить.

«Пора воткнуть красные и белые штыки в землю»

- Александр Михайлович, летом этого года 90 лет могло бы исполниться Василию Шукшину — вашему земляку, коллеге, а еще писателю и режиссеру. Не покидает ощущение, что вы с ним крайне близки. Как и он, вы почему-то свой, родной и близкий к почве, родине и каждому зрителю. Всю жизнь Шукшин пытался донести корневую, глубинную правду, как ее понимал. В чем ваша правда?

- Ох, это моя больная тема. Хочу, чтобы прекратили грабить Россию, чтобы прекратили пожары в Сибири, чтобы вернули тысячи лесников на посты. Наши леса — легкие всего мира! Вот, о чем я думаю в свой юбилей. Потом я хотел бы, чтоб произошли сдвиги в отношениях с Украиной. Это катастрофа! Болит душа? Болит. У меня много друзей там, я знал Захарченко, был на Донбассе с Захаром Прилепиным. Хотелось бы провести там большой фестиваль «Миллион роз», ведь Донецк — город роз.

- Крым наш?

- Все верещат, что нет. Но как? Он всегда был российским. При Екатерине II еще, двести тридцать лет назад. А потом десятки лет под пятой Верхней Рады. Наш замечательный крейсер-ракетоносец «Москва» выходил на учения и не мог сделать ни одного выстрела без санкции местных властей. Это же колоссальное унижение Черноморского флота. Международный лагерь «Артек» — тоже для детей всего мира, украинских в том числе. В гражданской войне нет победителей, есть только побежденные. Пришло время воткнуть красные и белые штыки в землю и освободить руки, чтобы созидать. Рад за любимый Дальний Восток — прекрасный университет и уникальный вантовый мост на острове Русский.

Александр Михайлов в фильме "Любовь и голуби"

- Даже внешнее сходство можно заметить. Удивитесь, но если набрать в интернет-поисковике «Любовь и голуби», одна из строчек популярных запросов продолжается фамилией «Шукшин». Некоторые всерьез считают, что Васю Кузякина сыграл Василий Макарович. Иные полагают, что «Любовь и голуби» — китчевая версия фильма «Печки-лавочки».

- Вообще, мне повезло, я был знаком с гениальными почвенниками — Валентином Распутиным, Василием Беловым. Конечно, мы близки и это осталось во мне навсегда. У меня была одна встреча с Василием Макаровичем, и она запомнилась на всю жизнь. А какой памятник Вячеслав Клыков поставил Шукшину на горе Пикет? Монументальная работа. В отличие от памятника Василию Макаровичу, стоящему в моем любимом ВГИКе — как будто он на поприще, с мотней какой-то, заскорузлый, не похож на Шукшина вообще. Нет образа!

- Учитывая тягу к почве, вас тяготил ярлык «секс-символа», который прилип в советское время?|

- Нет, нет. Гордыни нет. Но в рекламе, к примеру, не снимаюсь. Еще дед мне сказал: время уходит и приходит, а стыд остается. И когда Иван Поддубный (Михаил Пореченков) рекламирует «Спортлото» или Колчак (Константин Хабенский) — один банк, это странно для меня. Актеры виноваты, а не банкиры. Всюду попса. Можно прочитаю стихотворение моего друга Валентина Гафта — Юрию Визбору?

Александр Михайлов в фильме "Змеелов"

«Попса дробит шрапнелью наши души.

Ее за это не привлечь к суду.

Часть поколения выросла на чуши...

И новое рождается в бреду.

«О, солнышко лесное» – чудо-песня.

Как мы в неволе пели, чудаки!

Пришла свобода, стали интересней

Писклявые уродцы-пошляки.

Слова – ничто! Есть вопли вырождения.

Тот знаменит, кто боле не здоров.

Кто выйдет петь без всякого стеснения,

Без совести, без страха, без штанов.

Где песня, чтобы спеть её хотелось?

Слова, чтобы вовеки не забыть?

Не чтоб горланить «про кусочек тела,

Который с кем-то хочет жить»?.

С телеэкрана, как из ресторана ,

Для пущей важности, прибавив хрипотцы

Они пудами сыпят соль на раны.

Как на капусту или огурцы.

В халатике бесполая фигура

Запела, оголившись без причин...

Противно это… Спой нам, Юра,

О женской теплоте, о мужестве мужчин».

- Какое-то у нас очень серьезное интервью выходит...

- А потому что Антон Павлович Чехов сказал: «Все прекрасное — серьезно». Хватит уже, проплясались, прохохмили, проюморили. Серьезные темы надо поднимать, чтобы сохранить этот мир.

- Давайте о прекрасном. Для статного и красивого мужчины, игравшего офицеров, летчиков, инженеров и шахматиста Алехина роль непутевого Васи Кузякина из леспромхоза была нетипичной?

- Я бы так не сказал. Сам же я из деревни, из Цугольского дацана, из Забайкалья. Родился и вырос в землянке. Мне вся эта жизнь близка и понятна. Дети мои стали москвичами, а я вряд ли когда-то стану им. Каждый год возвращаюсь на малую родину.

Для статного и красивого мужчины, игравшего офицеров, летчиков, инженеров роль непутевого Васи Кузякина из леспромхоза была нетипичной

- Комедия «Любовь и голуби» могла обернуться для вас трагедией? Раздражает этот шлейф фанатичного народного почитания?

- Нет, нисколько. Я рад, если люди так любят эту картину. Это приятно. Но трагедией — запросто мог обернуться. Меня хотели споить на каждом углу! Куда не прихожу — сразу батарея из бутылок. «Давай, садись, Вася, наливай ему!». Отказаться нельзя — обидишь. Даже драться приходилось пару раз, вон палец до сих пор не сгибается (шевелит кривым мизинцем). Ну, а вообще на съемках чуть не погиб. Это тоже могло бы изменить мою жизнь (смеется).

- Известная история. Но если коротко, напомните в честь грядущего юбилея: как?

- Батуми, ноябрь, температура воды — 14 градусов. Эпизод с Людмилой Марковной, где мы плаваем на курорте после того, как я вышел из дома в море. Снимали одним планом: падаю, в воде снимаю вещи, всплываю. На мне завязанный галстук, шерстяной. На дне — два водолаза, они помогают быстро скинуть вещи, чтобы всплыл я уже в трусах. Подводный стриптиз. Так вот после первого дубля галстук намок и начал давить. Опять ныряю — меня ловят водолазы и начинают раздевать: галстук не дается, я начинаю задыхаться, драться с ними, пытаться всплыть, меня тащат обратно, пытаясь снять одежду, катастрофа! Гурченко верещит: «Где этот длинный? Почему не всплывает?!». В итоге я увидел нож за поясом у одного из них, показываю на него — тот выхватывает и режет галстук. Вылетаю на воздух, как пробка. Так бы мог и не всплыть.

Александр Михайлов в фильме "Мужики"

«Мне не за что было упрекнуть себя: «Эх, Вася, Вася!»

- У вас было две жены. Есть и внебрачная дочь. Что бы вы могли сказать тысячам других русских мужиков, оказавшихся в положении Васи Кузякина? Когда закрутилось и не остановить.

- Оставаться людьми. Человек без совести оскотинивается. Надо хранить порядочность в отношениях, не надо враждовать или оплевывать друг друга. Необходимо сохранять достоинство сохранять себя, уважать себя и остальных.

- Женщины должны прощать, как Надюха?

- Вернемся к истокам. Женщина это берегиня. Бережет очаг, семью, отношения. Мужчина — всегда охотник и добытчик. Все должно быть именно так.

- А в вашей жизни был поступок или решение, после которого вы могли бы посмотреть в зеркало, почесать затылок и сказать: «Эх, Вася, Вася!»?

- (задумывается) Нет, пожалуй. Жизнь есть жизнь. Каждый отрицательный событийный ряд всегда старался минимизировать, чтобы это не было выпукло, и стремился сохранить себя. Чтобы честь и достоинство не продавать никому.

- Кому надо продать душу, чтобы выглядеть в 75 лет так, как вы?

- Только не дьяволу (смеется). Господу Богу. И любить, любить — основа основ. Проснулся, радуешься, что живешь. А вообще я сказал себе так: «Дожить до 88 лет без маразма, а там как Бог даст». Вбиваешь этот гвоздь в мозжечок и это работает. Мысль материальна. Что задумал, то и сбудется.

Александр Михайлов в роли шахматиста Алёхина

- Последний фильм с вашим участием выходил в прошлом году. До этого вообще был трехлетний перерыв в кино, совпавший с началом войны на Донбассе. Это связано с вашей позицией по Украине?

- Сложно сказать. За что попало я не берусь. Мне есть, чем заняться. В Чите мы провели и будем проводить Забайкальский международный кинофестиваль — актеры со всей страны рвутся к нам, людям становится интересно, что же там в Чите, что за край такой. Кроме того, у меня есть вокальная программа «Экология души», в ходе которой я читаю стихи, пою романсы и казачьи песни. Говорю о проблемах экологии открыто. В честь моего друга Михаила Евдокимова в его родном селе проводим фестиваль «Земляки» — там спорт и культура. Десятки тысяч человек приходят посмотреть. Вот, чем я занимаюсь. Вот, что меня беспокоит.

- На детей и внуков время остается?

- Крайне мало. Но мы всегда на связи. Старшая дочь Анастасия - актриса, снимается в кино. Подарила мне недавно прекрасную внучку Оливию. Младшая Мирослава работает в Театре у Никитских ворот, играет Машу Миронову в мюзикле «Капитанская дочка». Сын Костя — совсем взрослый, на радио, вчера созванивались. Младший пасынок Владислав тоже пробует сниматься в кино. Пока не очень получается, но он старается, молодец. Главное, чтобы оени не враждовали. Я настраиваю на это.

- Читательницам «КП», влюбленным в Александра Михайлова, что бы могли сказать?

- Просто кланяться и улыбаться мне (смеется), этого достаточно. А если серьезно, то женщины, дорогие вы наши, на вас такая огромная нагрузка! Держитесь, вы самые драгоценные у нас. Мужиков призываю прекратить спиваться и любить дам.