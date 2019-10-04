Жена депутата Госдумы Слуцкого разбила «Бентли» на Рублевке

Лидия Лыскова выезжала на своем Bentley Bentayga с территории одного из элитных коттеджных поселков на Рублево-Успенском шоссе. Именно в тот момент, когда женщина проезжала КПП, шлагбаум пропускного пункта вышел из строя и несколько раз ударил новенький внедорожник по крыше.

- Женщина позвонила в полицию, а выехавшие на место сотрудники зафиксировали значительный повреждения у дорогой иномарки. По всему кузову были вмятины от ударов железного шлагбаума. Женщина сообщила, что живет в этом поселке, и до этого таких инцидентов не было, – сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Теперь жене депутата Леонида Слуцкого предстоит дорогостоящий ремонт, ведь сам автомобиль стоит около 15 миллионов рублей. Но, к счастью, для Лидии Дмитриевны ее машина застрахована, а в ее автопарке есть еще два автомобиля представительского класса.

Ее муж Леонид Слуцкий с октября 2016 года занимает пост Председателя комитета Государственной Думы по международным делам.