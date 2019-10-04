Москвичка бросила престижную работу, чтобы спасать бездомных животных

Мобильное приложение для помощи бездомным животным, такси для собак и кошек из приютов и неравнодушные волонтеры по всей Москве и в Подмосковье — все это благотворительный фонд «Рэй», который основала москвичка Екатерина Панова.

2012 год. Екатерина работает в одной из крупнейших московских компаний, заканчивает второй университет.

— После выпускного у меня появилось свободное время, которое я хотела посвятить чему-то полезному, — рассказывает Екатерина. — Я всегда любила животных и решила узнать побольше о системе приютов для собак и кошек. Нашла в интернете сайты, связалась с волонтерами и поняла, что на самом деле в приютах нужны совсем банальные вещи, которые есть у каждого — старое постельное белье, полотенца, кастрюли, миски и многое другое.

Сейчас фонд «Рэй» помогает 42 приютам в Москве, Московской, Калужской, Рязанской и Смоленской областях Фото: фонд «Рэй».

Катя рассказала о таком легком способе помочь своим друзьям и коллегам, вдохновила их отдать ненужные вещи и стала развозить все собранное по приютам. Потом девушка объединилась с небольшой группой единомышленников и создала страницу в ВКонтакте, туда стали приглашать всех желающих помочь.

— Помню, как жутко гордилась нашим достижением — 50 человек в группе! Какой успех! — вспоминает Катя. — Первый год почти все вечера после работы и в выходные я ездила по Москве и области, забирала у желающих помочь все, что им не жалко. Потом фасовала и развозила по приютам. Со временем появилось несколько волонтеров в разных районах Москвы, что, конечно, значительно облегчало мою участь.

Благодаря фонду появилось первое мобильное приложение для помощи приютам «Помощник Рэй» Фото: фонд «Рэй».

В 2014 году Катя уехала работать за границу, но помощь животным не оставила. Продолжала помогать удаленно — администрировала группу, организовывала адресные сборы. Группа все росла и росла. Объемы помощи за 3 года волонтерской работы увеличились в разы. Кате вместе с коллегами удалось создать свою систему распределения помощи, где они всегда придерживались принципов открытости и прозрачной отчетности. Постепенно сторонники стали интересоваться, почему организаторы до сих пор не создали фонд.

— Подумав обо всем этом, я поняла, что действительно пора. В августе 2015 года мы зарегистрировали фонд «Рэй», в котором сначала работали три человека на безвозмездной основе, — продолжает Катя. — Конечно, приходилось совмещать работу в фонде с какими-то коммерческими проектами, что очень ограничивало наше развитие. Но со временем фонд занял все мое рабочее и свободное время, и такое вложение окупилось.

Сейчас фонд «Рэй» помогает 42 приютам в Москве, Московской, Калужской, Рязанской и Смоленской областях, реализует десяток благотворительных программ, направленных на системное решение проблемы бездомных животных, в том числе, ряд уникальных для России проектов. Благодаря фонду «Рэй» появилось первое мобильное приложение для помощи приютам «Помощник Рэй». В режиме реального времени на интерактивной карте Москвы и Подмосковья можно увидеть, что нужно конкретному приюту и выбрать ту задачу, которая и по силам, и по душе. Фонд запустил бесплатное такси для помощи приютам и их обитателям в Москве и области «РэйМобиль». Специально оборудованный автомобиль каждый день перевозит собак и кошек из приютов в ветеринарные клиники и обратно, доставляет в приюты корма и другие тяжелые вещи в помощь. Своевременная доставка животного в клинику порой позволяет спасти здоровье или даже жизнь питомца.

Волонтеры помогают животным найти любящий дом Фото: фонд «Рэй».

Каждый день Катя и сотрудники фонда «Рэй» сталкиваются с трудными задачами, иногда очень тяжелыми в эмоциональном плане. И только профессионализм и желание решить проблему помогают сохранить жизнь попавшим в беду бездомным животным.

— За время работы фонда всякое бывало. Единственное, к чему я не могу привыкнуть – это к жестокости человека по отношению к животному. Помню, как нам пришлось спасать домашнюю собаку Весту. Хозяйке собаки было некогда ею заниматься после рождения третьего ребенка, поэтому она просто решила ее привязать в прихожей, надеть намордник, не кормить и не выводить гулять. Так Веста. по словам ветврачей, прожила не меньше месяца! Животное чудом удалось спасти, — вспоминает Катя.

В прошлом году фонд «РЭЙ» объединился с фондом «ЛАПА» с целью консолидации усилий в решении проблемы бездомных животных в нашей стране. Фонды очень близки не только по своей стратегии и целям, но и по методике работы. Теперь команды, средства и программы обоих фондов работают как единое целое под началом фонда «РЭЙ».

— Жалею ли я о своем решении уйти когда-то с размеренной высокооплачиваемой офисной работы в никуда? Ни капли. Пожалуй, это самое правильное решение, которое я принимала в своей жизни и которое не только помогло найти свое призвание, но и самых лучших друзей, коллег и единомышленников, — признается Катя.