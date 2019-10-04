Гастрономический фестиваль «Золотая осень» в Москве: Красную площадь превратят в цветущий сад

В Москве с 4 по 13 октября развернется самое зрелищное и вкусное мероприятие этого сезона – Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень». Целую неделю у стен Кремля москвичей и гостей столицы ждут ярмарки, концерты, выставки, мастер-классы, кулинарные конкурсы и, конечно, самые красивые декорации, на фоне которых можно будет сделать эффектные фотографии.

Фестиваль проводит Министерство сельского хозяйства России совместно с Правительством Москвы, и организаторы обещают: такого в столице еще не было!

С 4 по 13 октября у стен Кремля москвичей ждет яркая, вкусная и насыщенная праздничная программа

ВОЗЛЕ ГУМа — ПОЛЕ С МЕЛЬНИЦЕЙ

Главная площадь страны преобразится так, что вы ее точно не узнаете! Знаменитая брусчатка возле Кремля превратится в колосящееся поле и цветущий сад. Гости фестиваля окажутся среди настоящих сельских пейзажей с пастбищем и мельницей.

Тут же развернется выставка агроинноваций, где все желающие смогут познакомиться с последними техническими достижениями в сельском хозяйстве.

А вы знаете, что за состоянием полей и сбором урожая теперь следят с помощью дронов? И что фермеры пользуются умными системами полива и внесения удобрений?

Красную площадь превратят в цветущий сад

По задумке организаторов, на гастрофестивале можно будет увидеть главные сельскохозяйственные бренды страны – продукцию, которой гордится каждый регион России. Более 100 производителей, от Ямала до Владивостока, привезут на Красную площадь свои товары: мясные, молочные и рыбные продукты, овощи, фрукты, мед, кондитерские изделия и многое другое. Все это можно будет попробовать и купить в 56 торговых шале.

Главная площадь страны преобразится так, что вы ее точно не узнаете

ИСТОРИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

А еще на Красной площади откроется настоящая выставка сельскохозяйственной техники. Ее экспонаты иллюстрируют эпоху развития тракторов и их вступления в эру двигателей внутреннего сгорания: от первых образцов Генри Форда, дизелей Фердинанда Порше до пахотных отечественных машин, которые в тылу трудились для Великой Победы, восстанавливали города запада страны, поднимали целину Казахстана, разрабатывали природные недра Западной Сибири. Экспозиция позволит отследить эволюцию техники - как тракторы постепенно обрастали всеми необходимыми узлами и механизмами - приборами контроля состояния двигателя и гидросистемами, становясь все мощнее и функциональнее.