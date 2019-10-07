2019-10-07T11:22:27+03:00
Общество

Москва оказалась ближе

В программе «Москва – столица здоровья» принял участие почти каждый десятый житель Ленского района Архангельской области
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Более 800 человек, проживающих в архангельской глубинке, с лета 2019 года стали участниками медицинской программы. Так работает соглашение, заключенное между областными властями и правительством столицы. Благодаря прямым контактам регионов люди получают возможность пройти обследование и поправить здоровье у лучших медиков страны. При этом дорога, питание, пребывание в больницах и лечение для участников программы бесплатное. Мы попросили двух жительниц Ленского района, бесплатно прошедших лечение в столице, поделиться своими впечатлениями.

- Я ездила в Москву два раза: сначала сама, а сейчас – с двумя детьми, - рассказывает жительница столицы Ленского района - поселка Яренск Валентина Владимировна. - Нареканий вообще нет, нас очень хорошо встретили, довезли до места, быстро заселили. Обслуживание и обследование провели на высшем уровне, все было сделано быстро. Я приехала буквально на пять дней, и за этот короткий промежуток успела полностью пройти обследование, которое мне рекомендовано повторять ежегодно.

По словам Валентины Владимировны, первоначальный диагноз ей поставили медики республики Коми, потому что получить помощь в самом Яренске можно не по всем направлениям – по данным последней переписи населения в поселке проживает всего 4000 человек, так что особым оснащением и редкими специалистами местная больница похвастаться не может.

- Дело в том, что «область» у нас находится очень далеко от Яренска, добраться до Архангельска лично для меня весьма проблематично, - продолжает Валентина Владимировна. - Ближайшее место – это республика Коми, Сыктывкар, до него 160 километров или два часа на машине. В моем случае обследование там тоже было проведено на высшем уровне – и УЗИ, и МРТ, и ЭКТ, а потом все это постепенно сошло на нет. С детьми получить помощь вообще нереально – у нас в Яренске нет, например ЛОРа, чтобы обследоваться, тоже надо ехать в Сыктывкар. В области, может, есть и свой ЛОР, но туда очень трудно доехать. В общем, Москва оказалась ближе…

- Конечно, дома у нас нет возможностей попадать к таким врачам, специалистам столь высокого класса, как в Москве, - присоединяется к разговору другая пациентка Людмила Александровна. - В Яренске даже нет таких врачей – ревматологов. Поэтому программа медпомощи очень нужна нашим людям, и просто великолепно, что ее создал какой-то умный и добрый человек.

Согласно соглашению между Москвой и Архангельском, участие в ней для пациентов бесплатно. Все транспортные расходы, покупку лекарств, проживание в столице оплачивает компания «Технопарк» - инвестор экотехнопарка «Шиес», который должен в скором будущем появиться в Ленском районе. Эта компания вообще немало делает для местных жителей, на ее счету числятся организация детских каникул и курсов повышения квалификации для педагогов, ремонт социальных объектов района и многое другое.

- Очень хочется отметить организаторов, - говорит Людмила Александровна. - Все билеты и туда, и обратно, дорога из больницы в больницу, доставка в аэропорт и из аэропорта – все это не вызвало никаких сложностей, все было организовано на высшем уровне. В ходе лечения у меня возникло небольшое недоразумение, но понадобился только один звонок – и моментально все было исправлено буквально на следующий день.

- Мы с детьми сначала прошли обследование, доктора хотели ограничиться рекомендациями, как нам быть дальше, - поддерживает ее Валентина Владимировна. – Но я объяснила, что у нас по месту жительства невозможно сделать операцию, поэтому на следующий день нам ее уже сделали. Я очень довольна, что не впустую с детьми съездила, мне понравилось, как все это оперативно и быстро происходило.

Своими историями столичные пациенты охотно делятся с соседями и земляками, которые немедленно спешат в диагностический кабинет программы в Яренске, откуда можно получить направление на участие в программе. В помощи там не отказывают никому, нужно только принести с собой медицинский полис и эпикриз.

- После первой своей поездки я многим о ней рассказала, потому что у нас все сперва немножко настороженно относились к этой программе, думали, что, может быть, это какое-то чисто формальное мероприятие, - вспоминает Валентина Владимировна. - Но все, кому я тогда ее порекомендовала, уже тоже съездили в Москву, и с детками, и взрослые отдельно. Им было важно услышать из первых уст, как я съездила, что испытала – и те, кому я об этом рассказывала, тоже не разочаровались.

- Конечно, я однозначно посоветую знакомым принять участие в этой программе, - обещает Людмила Александровна. - Насколько мне известно, все земляки отзываются о ней очень хорошо, многие собираются еще раз поучаствовать, потому что болячек у нашего населения, как выяснилось, очень много.

Сотрудничество Москвы с Архангельской областью продолжается. Стартовав в июне этого года, программа уже помогла сотням пациентов. Полностью завершили лечение в столице или проходят его в настоящий момент 360 человек, сообщили в пресс-службе компании «Технопарк». Более 30 пациентов прибудут на лечение в ближайшие дни, еще 206 пока ждут согласования сроков и освободившихся мест в московских клиниках. Всего же программой медпомощи охвачено больше 800 человек, что составляет примерно 8% от населения Ленского района.

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