“Минимальной ставкой был косарь, а девчонки приходили посмотреть на драки”: ученики московской школы рассказали, как работал подпольный бойцовский клуб

Новость о том, что в столичной школе №97, что в Можайском районе столицы, старшеклассники организовали подпольный бойцовский клуб, всколыхнула социальные сети. Интерес к теме подогрело видео, на котором четверо мальчишек, пара на пару бьются не на жизнь, а насмерть.

Ребята, которым на вид 10-12 лет, отвешивают друг другу удар за ударом, причем не останавливают их даже падения. О том что лежачих не бьют они, кажется, и не слышали. На одном из кадров мальчишка с разбега прыгает на поверженного соперника, который в этот момент без сил лежит прямо в куче осенней листвы.

-Бей его, бей!- доносятся голоса зрителей за кадром.

За всем происходящим наблюдает целая толпа зевак. Они выстроились вокруг в форме импортированного ринга. Зрители - на голову выше самих бойцов, явно старшеклассники. Почти у каждого в руке мобильный телефон с включенной видеокамерой.

Когда жуткое видео увидел кто-то из родителей, поднялась шумиха. Местную полицию завалили заявлениями. Тут-то и выяснилось, что дрались дети не забавы ради, а за деньги. В дело даже вмешался следственный комитет.

-По предварительным данным, установлено что дети делали денежные ставки на бои. Личности участников и организаторов сейчас устанавливаются. Кроме того, в отношении руководства школы и других должностных лиц ведется проверка по признакам состава преступления “Халатность”, - рассказала “Комсомолке” Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Что это за школа такая, кто придумал опасное развлечение и знали ли о нем учителя? За ответами на эти вопросы я отправилась в школу №97.

Трехэтажное здание главного корпуса вот уже вторые сутки под усиленной охраной. Внутрь впускают только учеников и сотрудников школы. Притворяюсь мамой будущего первоклассника, якобы хочу на экскурсию. Но не помогло.

- Мы тут все на стреме: журналисты атакуют. Велено вообще никого не впускать, - объяснил мне мужчина в форме сотрудника частного охранного предприятия.

- А что случилось-то, - продолжаю я притворяться мамочкой.

- Да ничего особенного. Раздули тут историю, ну подумаешь, мальчишки дрались. С кем не бывает. Настоящие мужики растут не то, что задроты, которые из телефонов не вылезают!

Уж не он ли придумал необычной способ отучить детей от гаджетов, грешным делом, подумала я. Но делать нечего, пришлось ловить ребят и родителей в школьном дворе. Но оказалось, что инструктаж от директора школы не обошел и их.

- Вчера звонила классная руководительница и запретила общаться с журналистами. Сказала, что это на личном контроле директора. Детям в классе тоже провели инструктаж. Но а как молчать, когда такое творится. Мне об этом сын рассказал. Он учится в 4 классе. Так вот его тоже приглашали участвовать в драке, обещали деньги, если победит. Он у меня с первого класса карате занимается, и хорошо знает, что улица - это не место для драк. Он отказался, так эти ребята стали обзывать его трусом. Они, как я поняла, из 7 класса, но кто такие - я не знаю, - рассказала “КП” мама ученика школы, которая просила не указывать ее имя.

Школьники на условиях анонимности тоже согласились на откровенный разговор. По их словам, клуб появился недавно - в сентябре этого года. За это время прошло не меньше трех боев.

ДО ПЕРВОЙ КРОВИ

- Косарь (на молодежном сленге 1000 рублей ред.) был минимальной ставкой. Деньги получали не только те, кто ставил на победителя, но и сам боец. В каких пропорциях делили, это я точно не знаю. Я только один раз был зрителем. Благо, хоть за вход деньги не брали. Бились в овраге, это метров 300 от школы, - рассказал ученик 6 класса.

В представлении парня, участвовать в драках было престижно.

- Девочки приходили посмотреть. Тоже снимали на телефоны. Ну и как понимаете, победителю доставались не только деньги, но и слава, - продолжил школьник. - А вот правил не было. Биться можно было как хочешь. Типа как Хабиб мы тут все его фанаты. А останавливали бой только после первой крови.

И крови было не мало. О том как покалечились одноклассники мне рассказала пятиклассница.

- В тот день, это было примерно две недели назад, бились четверо моих одноклассников. Я на бой не пошла, это мне совершенно не интересно. Но потом один из них показал мне видео в телефоне. Там все было жестко. Одному выбили четыре зуба, второму пришлось к врачу идти после сильного дара, простите, ниже пояса, остальные двое синяками отделались. Ну а родителям они все,конечно, соврали что-то в духе: “шел, упал ” , - рассказала Ангелина.

Знали ли обо всем происходящем учителя, сейчас выясняют следователи. Директор школы тем временем, уверяет, что никакого бойцовского клуба не было.

- В начале сентября за территорией школы между подростками произошел конфликт, в котором участвовали два пятиклассника. Об этом сообщили родителям мальчиков и связались с правоохранительными органами, которые начали расследование. Хотелось бы отметить, что никакого бойцовского клуба в стенах школы нет, - прокомментировала директор школы №97 Ирина Мальчевская.

Судя по всему, речь идет о совершенно другой драке, не имеющей никакого отношения к бойцовскому клубу. Да и со второй репликой не поспоришь.

- Они не дураки, чтобы такой клуб в школе организовывать, там где кругом учителя и видеокамеры. А в этом овраге хорошее место: заброшенный лес и ни души, - объяснил школьник.

Как я не уговаривала, назвать имена семиклассников, которые придумали и организовали опасное развлечение, парень не согласился. Так что ждем результаты проверки следователей. В случае если информация о боях за деньги подтвердится, к статье о халатности, скорее всего, прибавится вторая: “Побои”.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

“Надо не наказывать, а искать истинные причины жестокости”

- Дети школьного возраста полны энергии и тут самое главное - направить ее в нужное русло. В этой ситуации это сделано не было. Но это лишь отчасти история про безделье и глупо потраченное свободное время. На самом же деле речь идет о жестокости, - прокомментировал Владимир Крупин, психолог. Та форма, в которой она проявилась, поверьте, это страшно. Бить друг друга за деньги никогда не станет ребенок, у которого в семье все хорошо. Ребята таким способом вымещали накопившееся у них зло и обиды. Конечно, действия подпадают под уголовную статью. Но я не полицейский, а психолог. С каждым мальчиком нежно работать: выяснять причины агрессии и купировать их.