2019-10-04T17:56:40+03:00
Здоровье

Ученые доказали: мы моем руки неправильно!

Чтобы уничтожить на ладошках вирус гриппа, недостаточно намылить их или обработать антисептиком
Ксения КОНЮХОВА
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Как показали результаты исследования, чтобы обезопасить себя от возбудителей инфекций, нужно мыть руки мылом или протирать их антисептиков как минимум четыре минуты!Как показали результаты исследования, чтобы обезопасить себя от возбудителей инфекций, нужно мыть руки мылом или протирать их антисептиков как минимум четыре минуты!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Оказывается, мы моем руки с мылом недостаточно долго! К таким выводам пришли японские ученые из Медицинского университета Киото.

Исследователи провели эксперимент среди десятка добровольцев. Им нанесли на руки специальную слизь, собранную у людей, зараженных вирусом гриппа А и другими острыми респираторными инфекциями. Затем предложили обработать руки антисептическим средством. И проверили чистоту ладоней. Оказалось, что антисептик вовсе не убивает вредные вирусы!

Правда, дело оказалось не в антисептике.

- В среднем, люди обрабатывали руки антисептиком в течение 11 секунд, но этого времени оказалось недостаточно, чтобы уничтожить вирусы, - рассказал Рехае Хиросе, один из авторов эксперимента. – Более того, вирусы сохраняли живучесть даже после двухминутной обработки!

Как показали результаты исследования, чтобы обезопасить себя от возбудителей инфекций, нужно мыть руки мылом или протирать их антисептиков как минимум четыре минуты! Иначе вся процедура окажется бесполезной.

Но как утверждают другие эксперты, все дело в особенностях проведения эксперимента. В японском исследовании участникам наносили на кончики пальцев влажную слизь, которая является питательной средой для самых разных микроорганизмов. В обычной же жизни на руках у нас слизь высыхает, часть бацилл погибает сама собой, и в таком случае антисептики работают куда лучше. Впрочем, если на вас начихали или вы по ошибке взяли чужой носовой платок, исследователи рекомендуют вымыть руки сразу, а не ждать высыхания.

Знай:

Как правильно мыть руки:

1. Намочите руки проточной водой, нанесите мыло и хорошенько его вспеньте

2. Обработайте ладони и их тыльные стороны.

3. Потрите каждый палец, не забыв о больших. Особое внимание уделите подногтевому пространству.

4. Промойте руки под струей воды

5. Вытрите их чистым полотенцем или же высушите воздухом в сушилке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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