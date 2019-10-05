Ах, увольте! Почему советская модель карьеры безнадежно устарела

Что за мода пошла коллекционировать записи в трудовых книжках? Батрачить в одной конторе годами теперь непопулярно. Молодые специалисты не задерживаются на одном рабочем месте больше двух-трех лет. Мир меняется, навыки устаревают, а лучший способ их обновлять — пробовать себя в чем-то новом. Эксперты в области управления персоналом подтвердили «Комсомолке», что такая тенденция, действительно, крепнет.

Опрос, проведенный порталом SuperJob специально для «КП», показал, что среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет уже 15% считают, что работу надо менять не реже, чем раз в пять лет, а 7% - не реже, чем раз в 3 года. При этом самым популярным стал ответ «менять работу надо по обстоятельствам» (46%). Сторонников длительной карьеры в одной организации осталось менее трети от респондентов.

«Я НА ВАС ТРИ ГОДА ПОТРАТИЛ!»

Более того - приверженность к консервативной карьере - часто не считается преимуществом и работодателями.

- Если молодой человек трудится в одной компании больше пяти лет, что-то с ним не так, - говорит Елена Никифорова, директор направления по работе с соискателями портала поиска работы SuperJob. - Для работодателя это сигнал, что сотрудник не хочет развиваться, а желает «сидеть на попе ровно». В IT-среде и инновационных направлениях, где очень много молодых, такого быть не должно. Важен свежий опыт и наработка смежных компетенций, что делает из работника эксперта. Таковым можно стать, работая в нескольких компаниях или, по крайней мере, департаментах.

Для вчерашних студентов уже не так важно, чтобы их постоянно повышали в должности.

- Молодые специалисты часто видят свою карьеру этапами работы по 3-5 лет в одной области, - объясняет Александр Джабаров, глава пресс-службы HeadHunter. - Из финансов они могут перейти в информационные технологии, а оттуда - в консалтинг. Таким образом, они становятся уникальными экспертами, владеющими инструментами из разных профессиональных областей. Вертикальная карьера, которая была так привлекательна для их родителей, уже устарела.

Батрачить в одной конторе годами теперь непопулярно. Молодые специалисты не задерживаются на одном рабочем месте больше двух-трех лет.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СТАХАНОВЦЫ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ

Есть и другие причины того, почему молодое поколение не готово посвящать лучшие годы жизни работе на одном предприятии.

- В СССР была совершенно другая модель пожизненного найма, - рассуждает Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России. - Руководство стремилось удерживать квалифицированных и ответственных работников как можно дольше. А квалификация в первую очередь достигалась за счет опыта работы на конкретном предприятии. Отсюда и система мощного соцпакета. Чем дольше человек работал, тем больше ему предоставлялось гарантий: служебное жилье, льготы на отдых, путевки детям в лагерь, быстрая очередность на машину, квартиру. В конечном итоге, человек с большим стажем на предприятии имел возможность получить повышенную пенсию.

В советское время к рабочему месту людей привязывала масса вещей материального и нематериального характера. Сейчас такого уже нет. По словам профессора, это влияет не только на желание часто менять работу. Снижена мотивация к труду, что серьезно влияет на его производительность. «Стахановцев» сегодня не воспитывают.

МИЛЛЕНИАЛЫ НА УДАЛЕНКЕ

По наблюдениям Александра Сафонова, основной принцип, который действует сегодня - «здесь и сейчас». Молодой специалист не знает, что его ждет в будущем, не понимает, как изменится ситуация, поэтому в максимальной степени будет стараться получать от имеющегося места работы все, что может. И, к сожалению, это распространяется на незаконные методы обогащения, приводит к росту коррупции.

Те же, кому квартирный вопрос помогли закрыть родители, скитаются от берега к берегу еще чаще.

- Обладая своей квартирой в Москве или другом крупном городе, мотивировать себя на методичную работу сложнее, - считает Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями. - В наше время есть масса вакансий, не требующих подготовки: продавцы, официанты, курьеры. Но и за такую работу никто не держится. В большинстве случаев миллениалы (рожденные с 1980 по 2000 годы, - Ред.) делают выбор в пользу удаленной работы или трудятся на полставки, предпочитая больше времени тратить на развлечения, общение и саморазвитие.

Наглядно.

ЗАЖРАЛИСЬ?

И если ценных опытных сотрудников компании могут удерживать хорошей зарплатой. то с молодежью этот трюк уже не срабатывает. Для нового поколения важно не только получать приличный заработок, но и одновременно иметь много времени для себя любимого, различные компенсации и бонусы, возможность получить дополнительное образование и даже имидж работы в глазах приятелей.

- Работодатели все чаще предлагают гибкий график, возможность удаленной работы, что помогает избежать эмоционального выгорания, - продолжает Джабаров. - В офисах создаются спортзалы, библиотеки, специальные капсулы сна, зоны отдыха. Убивать себя на работе никто не собирается, поэтому решение сменить работу, где нет таких условий, дается куда легче.

Можно, конечно, воскликнуть «Зажрались!». И начать вспоминать, как в наше время и дым из заводской трубы был погуще. Не то что у нынешних хлюпиков. Но специалисты призывают не торопиться упрекать молодежь.

- Рабочая миграция с места на место не сказываются отрицательно на производительности труда и конечном результате, - убежден Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade. - А где-то в этом есть положительный, оздоровительный для компании эффект. На освободившееся место придет более подходящий сотрудник. А тот, кто ушел, найдет себя в более полезной для себя работе. И выходит как по Марксу: «Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».