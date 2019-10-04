“Педагог на занятии – это рок-звезда”: три учителя рассказали о своей работе с подростками из детдомов

В День учителя мы расскажем истории трех преподавателей из разных городов. Они не работают в обычной школе и не заканчивают уроки по звонку. Наталья, Анна и Артемий ведут онлайн-занятия в программе “Шанс” благотворительного фонда “Арифметика добра” и готовят подростков из детдомов к выпускным экзаменам и к поступлению в вузы.

Если вы тоже хотите помочь ребятам из детдомов получить образование и найти наставника, вы можете поддержать фонд на платформе Добро Mail.ru.

Наталья Николаева, Чувашия: “Династия учителей”

В этом году у Натальи в День учителя юбилей — ей исполняется 45 лет. Воспитывая троих детей, Наталья находит время и на тех ребят, кто обделен родительской любовью. В программе “Шанс” она дистанционно преподает детям из детских домов химию, биологию и географию. Наталья с детства знала, что будет учителем, так как родилась и выросла в династии учителей: бабушка была преподавателем математики, а тетя вела химию.

— В проект меня пригласили, как и других наших учителей, по рекомендации Осиповой Евгении Юрьевны, стоявшей у истоков обучения детей с ограниченными возможностями в Чувашии. В 2009 году меня назначили руководителем "Школы надомного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья" в городе Новочебоксарске, — делится воспоминаниями Наталья, и с 2016 года она уже начала сотрудничать с программой "Шанс".

Наталья знает, что помимо обучения предметам, ребятам из проекта очень интересно узнать истории других подростков, которые смогли чего-то добиться в жизни. Ведь если получилось у других, значит, получится и у них. И это тоже крайне важный предмет — научить детей мечтать:

Наталья Николаева с 2016 года сотрудничает с программой "Шанс".Фото: Из личного архива

— Иногда на уроке я рассказываю о том, что никогда не надо отказываться от своей мечты. Например, был у меня знакомый Анатолий Гущин, я познакомилась с ним, когда он учился в 10 классе, а я была капитаном студенческой команды КВН. Нам не хватало в команде мужчин и тогда Валентин Гущин пригласил в команду своего брата. Мы все стали вместе репетировать и однажды спросили у новенького: "Кем он хочет быть?" и Анатолий ответил, что артистом. Мы по-доброму посмеялись, а потом узнали, что Анатолий поступил в театральное училище. Во время сдачи экзаменов спал и жил на вокзале, так как не было родственников в Москве, да и денег. А теперь это известный актер!

Также Наталья вспоминает случай, как другой парень из Новочебоксарска Сергей Круппов мечтал петь и танцевать, но окружающие к его мечтам относились с недоверием. Теперь Серей известен как рэпер ATL и собирает стадионы.

Благодаря таким примерам даже дети из детдомов вдохновляются и начинают верить в себя.

— Вас интересует вопрос, как я работаю? Я не знаю. Просто я всегда объясняю материал любому ребенку так же, как объясняла бы своим детям, строю беседу так, как хотела бы, чтобы общались с моими родными детьми. Может, именно поэтому мне и доверяют наши ребята, — делится секретом Наталья.

Но для хорошей работы нужно вдохновение, ведь педагог отдает не только знания, но и любовь, внимание, энергию. Главное, по мнению учителя, думать не только о себе, но и о том, чем можно помочь другим.

— Этим детям и так много выпало в жизни трудностей, и я благодарна судьбе за возможность помочь конкретному ребенку!

Но главный секрет все равно достаточно простой: главное любить то, чем занимаешься. И если чувствуешь, что работа приносит удовлетворение и моральное, и духовное, и материальное, значит вы счастливый человек.

Анна Хрястунова, Вологда: “Взаимная помощь и инклюзия”

Анна — инвалид с детства, и ей как никому известно, что такое не иметь возможностей посещать уроки наравне со всеми. В 11 лет ей пришлось перестать ходить в обычную школу и перейти на домашнее обучение. Но она не отступала от своих целей, и поступила на физико-математический факультет по специальности “учитель математики”.

— Я понимала, что смогу быть не только педагогом и работать с детьми, помогая им получать знания, но и стать репетитором, разрабатывать новые формы инклюзивного обучения, — рассказывает Анна.

Для Анны на первом месте стоит взаимопонимание с учеником.Фото: Из личного архива

Так и случилось: более четырех лет учитель преподавала математику детям с инвалидностью, разработав собственный дистанционный онлайн-курс на базе Департамента образования Вологодской области. По ее наблюдениям, дистанционное образование перспективно, потому что ребенок находится в комфортных, привычных условиях, что помогает лучше усвоить информацию и быть внимательнее во время занятия.

Конечно, большую роль играет то, что для Анны на первом месте стоит взаимопонимание с учеником. Чаще всего блок на прием информации у детей происходит потому, что нет правильного взаимодействия учитель-ученик: дети боятся задавать вопросы или выглядеть глупо и им проще промолчать, отключиться. По мнению педагога, учитель и ученик в первую очередь друзья и помощники друг для друга, они помогают друг другу развиваться, идти к поставленной цели, видеть перспективы.

— В своей работе я делаю акцент на прямой диалог и взаимопомощь: мне важно, что дети видят мою инвалидность и понимают, что это ни на что не влияет, что адекватное отношение и общение стоят на первом месте. При этом мне важно реализоваться как учителю, потому что в обычной школе, в привычной обстановке, нет условий, чтобы это стало возможным. Мы инклюзивны и каждый день ищем новые пути — больше практики и новых технологий, — отмечает Анна.

— Другим учителям я бы хотела посоветовать одно: нужно воспринимать ребенка как партнера, и если развиваетесь вы — он идет с вами, тянется к новым знаниям. Дети очень чуткие, а дети с тяжелой судьбой особенно остро воспринимают мир. Им важно показать, что учитель прежде всего друг, мудрый и старший, но друг, и ему можно доверять, — делится секретами Анна.

Чтобы находить в себ

В своей работе Анна делает акцент на прямой диалог и взаимопомощьФото: из личного архива

е силы снова и снова работать с детьми, нужна сильная мотивация. Для Анны это успехи ее детей. Когда она видит, что пассивный и не интересующийся ребенок становится активным, не пропускает уроки, это невероятно вдохновляет продолжать и расти в выбранной области!

Артемий Елисеев, Москва: “Учитель — это рок-звезда на занятии”

Артемий пришел в программу “Шанс” в 2017 году и работает в ней до сих пор. Его расстраивала та несправедливость, с которой столкнулись дети из детских домов, и он захотел помочь им тем, в чем может считаться профессионалом. Он стал обращаться в разные фонды, пока не нашел то, что искал. До этого Артемий преподавал в физтех-школе и занимался репетиторством. Но именно с помощью “Арифметики добра” нашел свое истинное предназначение.

Артемий Елисеев с цчениками

— Безусловно, работа с детьми из детских домов устроена несколько иначе, но я решил, что если буду как-то их выделять и акцентировать на этом внимание, то могу их ненароком унизить. По большому счету разница лишь в том, что у них могут быть меньше базовых знаний в отличие от семейных детей. Поэтому необходимо сначала скорректировать форму подачи и сделать правильный выбор, как лучше работать с данным конкретным ребенком, — рассказывает Артемий.

Педагог отмечает, что во время занятий с детьми из детских домов очень важно задумываться и обходить острые углы в диалоге, установить доверительные отношения и быть честным с ребенком.

Артемий поделился своей историей о том, как один его ученик уже поступил в физкультурный институт, у него серьезные планы на будущее.

Помимо этого, молодой человек ведет удаленные занятия для Пермского детского дома для групп 8-10 человек. Эти не традиционная школьная программа, а интересная олимпиадная математика, которая учит логике, мышлению, правильному анализу. Цель занятий в том, чтобы ученики заинтересовались, увидели красоту задач, интересные подходы, сами себя проявляли. И детям очень нравится совершать такие шаги, применять новые знания и нестандартные подходы на практике.

Артемий Елисеев считает: во время занятий с детьми из детских домов очень важно задумываться и обходить острые углы в диалоге, установить доверительные отношения и быть честным с ребенком.Фото: из личного архива

И это невероятно вдохновляет для дальнейшей работы, когда ты видишь прогресс ребенка.

По мнению Артемия, самое важное пожелание, которое он мог бы передать другим педагогам, это относиться к любым детям как к своим собственным, особенно к детям из социальных учреждений, хотя бы на время урока.

— Ты понимаешь, что ты не будешь с ним жить, но все-таки на это время он должен стать твоим близким человеком. Совершенно точно, если ты хорошо поработал с детьми, это то же самое как рок-звезда – он отдает себя публике и публика платит за это деньги. Вот учитель – это тоже рок-звезда на занятии, и если дети его воспринимают так, то это крутой учитель, — говорит Артемий.