2019-10-04T18:27:32+03:00
Происшествия

Швыряет собаку об железную дверь: в Москве дрессировщица на глазах детей издевалась над животными

Маргарита Я. дрессировала своих питомцев, а чужих брала на передержку
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Активисты пытаются выяснить, чем занимается хозяйка животных и есть ли у нее психические отклоненияАктивисты пытаются выяснить, чем занимается хозяйка животных и есть ли у нее психические отклонения
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В соцсетях появилось жуткое видео от московских зоозащитников. На шокирующих кадрах видно, как в одном из дворов после прогулки с собакой породы шелти хозяйка берет ее на руки и начинает со всей силы бить об железную дверь подъезда. В это время рядом были активисты, которые и сняли зверства на видео.

- Она начала избивать собаку на улице, а потом они стали заходить в подъезд. Это был шок, конечно. На все это смотрели дети. Настоящее живодерство, - рассказывает Светлана Герасимова, автор видео.

На видео — Маргарита Якимова. У девушки было четыре собаки, все породистые: две шелти, шпиц и джек-рассел-терьер. Очевидцы вспоминают: Маргарита выгуливала собак и стала их расчесывать во дворе. Одна из них стала скучать и убегать от хозяйки. Тогда владелица животных взяла шелти за шкирку и стала бить о дверь подъезда.

3 октября девушка написала расписку о добровольной передаче Лео

3 октября девушка написала расписку о добровольной передаче Лео

Одна из собак — джес-рассел-терьер — вообще была у Якимовой на передержке. За уход за ней девушке еще и платили. Зоозащитники организовали целую операцию по спасению животных. Шелти Лео, который и пострадал во время расчесывания, забрали сразу же.

- Мы вызвали сотрудников полиции, и нам удалось изъять одну собаку. 3 октября девушка написала расписку о добровольной передаче Лео, - говорит Светлана Герасимова.

Почти сутки волонтеры пытались забрать у Маргариты оставшихся собак. Рыжую шелти вернули «родному» заводчику, туда же отдали джек-рассел-терьера. Шпиц живет у родителей Маргариты Якимовой. Активисты пытаются выяснить, чем занимается хозяйка животных и есть ли у нее психические отклонения. Зоозащитники пытаются добиться возбуждения уголовного дела по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Волонтер жестоко издевается над собакой в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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