Гоген Солнцев из «Дома-2» избил сотрудницу салона красоты из-за неудачного маникюра за 7000 рублей

Шоумен и экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты в Москве, которая повредила палец его помощнице во время маникюра. Женщине пришлось перебинтовать палец. 38-летний Гоген пришел в тот самый салон, где его сотрудница Лидия Александровна приводила в порядок ногти. Выяснять причины неудачного маникюра мужчина не стал, он вытащил из-за рабочего стола мастера и стал трепать ее, бить по голове.

Посетители салона красоты стали вскакивать со своих кресел, чтобы избежать рукоприкладства. Позже к тому самому столику пришел огромный охранник и Гоген Солнцев стал мирным и добрым, он вежливо поговорил с ним — распускать руки не решился. Инцидент с участием шоумена попал на камеры видеонаблюдения.

- Солнцев еще тот фрик. Он сама, как баба, - написал в соцсетях Иван Кононенко.

- Поднимать руку на женщину — это слабость мужчины, - считает Татьяна Науменко.

А некоторые пользователи соцсетей и вовсе усомнились, что драка была реальной. «Комсомольская правда» дозвонилась помощнице Гогена Солнцева, которая сказала, что после драки артист и сам попал в травмпункт.

- Гоген сам записал Лидию Александровну в этот салон красоты, он находится в центре Москвы. И там маникюрщица обрезала кутикулу так, что сняла кожу до кости. Лидия позвонили Гогену, а он как раз рядом кофе пил и пришел. Ссора там была глобальная. Потом был травмпункт и полиция, - рассказала «КП» Светлана, представитель артиста.

- То есть женщине не оказали помощь в салоне? - уточняю.

- Никакой помощи. Эта девочка-практикантка с розовыми волосами еще и напала — Гогену пришлось ехать в травмпункт, потому что она ему вырвала руку, вывихнула.

- А как называется салон?

- Не буду говорить. Это центр города. Очень крутой салон. Там маникюр стоит от 7000 рублей. А мы постоянные клиенты были, теперь не будем туда ходить. Мы уже написали заявление в полицию, пусть разбираются.

И это далеко не первый скандал с участием Гогена Солнцева, шоумен пять лет назад избил продавца кружевных трусов Юлию Казакову в торговом центре Москвы. Сотрудница магазина подумала, что Гоген хочет украсть нижнее белье и решила его остановить, за что получили по лицу трусами. Бить Казакову артист продолжал и в эфире федерального телеканала, куда их пригласили для примирения.