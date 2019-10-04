Путину рассказали, как сделать страну добрее

Заседание наблюдательного совета «Россия - страна возможностей» Владимир Путин открыл довольно самокритично:

- Мне здесь такое большое вступительное слово понаписали, я воздержусь от него. Я хочу больше вас послушать, чтобы время не терять на общие слова.

Происходившее в сочинском центре одаренных детей «Сириус» очень напоминало экзамен. За длинным столом сидела во главе с Путиным «приемная комиссия» - Сергей Кириенко, Татьяна Голикова, Андрей Фурсенко, Михаил Котюков, Герман Греф, Елена Шмелева. Возможно, самая главная «комиссия» в стране. А за столами перед ними — победители и лауреаты главных кадровых конкурсов страны: от общероссийского «Лидеры России» до региональных, которых расспрашивали об их проектах с очень большим пристрастием.

- У нас за последнее время создан целый набор механизмов, чтобы выявлять талантливых, перспективных, умеющих работать молодых людей, - сформулировал основную задачу Путин. - Чтобы у нас социальные лифты работали не по звонку, а по объективным критериям. Чтобы у нас не «позвоночное право» работало.

Победитель конкурса «Лидеры России», замглавврача Владимир Остроменский рассказал, как он проиграл в первой попытке, но не сдался и через год выиграл.

- А здравоохранение может работать, как корпорация? - заинтересовался Путин.

- Может! - уверенно ответил Остроменко. - Самым большим ее капиталом должна быть человекоориентированность.

- Сергей Владиленович, создал корпорацию «Росатом», которая работает довольно эффективно. На ваш взгляд, в медицине это возможно? - не остановился президент.

- Возможно, - уже менее уверенно, но не сдаваясь, отвечал «студент», не понимая, зачем пытается его срезать «глава комиссии».

Путин между тем проявил себя строгим экзаменатором.

- Что у вас со смертностью происходит? - спросил он замгубернатора Нижегородской области.

Ответом остался неудовлетворен, а вот разработчика онлайн-переводчика языка жестов глухонемых в текст похвалил.

- Заказчики взяли ваш продукт? - расспрашивал разработчиков приложения с дополненной реальностью для сборочных цехов промышленных предприятий.

- Пока нет, но планируют, - мялись те.

- А чего они заказывали тогда? Или проект не годится, или заказывали то, что не нужно.

Путину между тем рассказали про дефицит позитивных эмоций в интернете.

- Вот мы с вами заказали такси, - обратился к президенту инициатор конкурса «Счастье Есть» Сергей Гребенников.

- Давайте, представим, - с интересом допустил Путин.

- Такси приедет вовремя, мы уедем.

- Да я не сомневаюсь! - согласился президент.

- Если все будет по плану, то это никуда не уйдет. А вот если что-то пойдет не так, возникает негатив, который мы начинает транслировать. Хотелось бы, чтобы мы как пользователи интернета, чаще делились положительными эмоциями. Надо запустить такой конкурс. И тогда страна станет добрее!

- Это важное и нужное дело, - поддержал Путин и вспомнил по этому поводу случай. - У меня один из знакомых, а у него приятель главный редактор, пригласил журналистов на открытие моста. Никто не приехал. Они потом начали ругаться, он говорит: «что ж ты, поросенок такой, никого не прислал?» - «а чего присылать? Если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали. А так построили и построили». Это важная вещь, надо не хвалиться и не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться, но какие-то позитивные вещи показывать.