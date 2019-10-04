Лукашенко оговорился, назвав Украину «регионами России»

4 октября. Житомир. Белорусский Батька приехал знакомиться с новым президентом Украины.

- Почти полтыщи человек приехало со мной, - деловито предупредил Александр Лукашенко Владимира Зеленского на чистом русском. - Я убежден, что все, о чем мы договоримся, будет выполняться.

- Понял. Нам надо побольше договариваться, - на не менее чистом русском ответил Зеленский.

О чем договаривались? С глазу на глаз, наверно, о многом. А публично — о поставках из Белоруссии на Украину нефтепродуктов (интересно, из чьей нефти?). О сборке на украинских заводах белорусских тракторов и грузовиков. И еще — Лукашенко объявил, что Белоруссия хочет делать свои … ракеты. И Украина может ей в этом помочь...

- Скажу честно: чем ближе и теснее мы будем с вами, тем большее сопротивление будем ощущать, - намекнул Лукашенко Зеленскому. И тут же поправился. - Давление будет не с одной какой-то стороны, а и с Востока, и с Запада.

Но когда президенты выступали уже со сцены перед делегациями своих стран, Батька внезапно оговорился, обводя рукой зал:

- Вы знаете, вот эта площадка регионов России...

В зале повисла звенящая тишина.

- …Украины, - поправил Зеленский.

- Я уже испугался, неужели я «Владимир Владимирович» сказал? - вопросительно повернулся к нему Лукашенко.

- Слава богу, нет, - ободрил коллегу президент Украины.

Зал зашелся смехом как на качественном юмористическом шоу.

Лукашенко сел в кресло и налил воды. То же самое сделал Зеленский. Батька машинальным движением потянулся своим стаканом к стакану коллеги. Президенты чокнулись.

Зал снова напрягся.

- Пьем водичку, - успокоил Зеленский украинских и белорусских чиновников.

- Что поставили, то и пьем, - подтвердил Лукашенко.

Чиновники ответили бурными аплодисментами.

Знакомство состоялось.