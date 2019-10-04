«Что поставили, то и пьем»: Лукашенко с Зеленским чокнулись стаканами с водой в честь подписания договора

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-04T18:17:11+03:00

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Александр Лукашенко, который впервые лично встретился с Владимиром Зеленским, дважды за время визита в Житомир рассмешил зал. Сначала президент Белоруссии по ошибке назвал Украину Россией. Попытавшись исправить положение, решил отшутиться и сказал, что испугался, назвав не тем именем Зеленского. После подписания договора о сотрудничестве на сумму 543 миллиона долларов, Лукашенко прямо на сцене предложил украинскому лидеру чокнуться стаканами с водой, чем вызвал бурный смех в зале.

Зеленский решил продолжить шутку:

- За это мы выпьем водичку.

В ответ на это белорусский президент заявил, «что поставили, то и пьем». Это вызвало новую волну смеха среди участников форума.

Видео было опубликовано на ютуб-канале издания Depo.ua.

Александр Лукашенко предложил президенту Украины запустить совместное производство военных комплексов. Белоруссия с его слов заинтересована в наработках украинцев в сфере ракетостроения.

Зеленский и Лукашенко чокнулись на сцене форума в Житомире.Зеленский и Лукашенко чокнулись на сцене форума в Житомире

ИСТОЧНИК KP.RU