«Что поставили, то и пьем»: Лукашенко с Зеленским чокнулись стаканами с водой в честь подписания договора
Александр Лукашенко, который впервые лично встретился с Владимиром Зеленским, дважды за время визита в Житомир рассмешил зал. Сначала президент Белоруссии по ошибке назвал Украину Россией. Попытавшись исправить положение, решил отшутиться и сказал, что испугался, назвав не тем именем Зеленского. После подписания договора о сотрудничестве на сумму 543 миллиона долларов, Лукашенко прямо на сцене предложил украинскому лидеру чокнуться стаканами с водой, чем вызвал бурный смех в зале.
Зеленский решил продолжить шутку:
- За это мы выпьем водичку.
В ответ на это белорусский президент заявил, «что поставили, то и пьем». Это вызвало новую волну смеха среди участников форума.
Видео было опубликовано на ютуб-канале издания Depo.ua.
Александр Лукашенко предложил президенту Украины запустить совместное производство военных комплексов. Белоруссия с его слов заинтересована в наработках украинцев в сфере ракетостроения.
Зеленский и Лукашенко чокнулись на сцене форума в Житомире.Зеленский и Лукашенко чокнулись на сцене форума в Житомире
ИСТОЧНИК KP.RU