2019-10-04T17:01:08+03:00
Политика

Лукашенко на встрече с Зеленским назвал Украину Россией

Президента Белоруссии поправил украинский лидер
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Белоруссии участвует в форуме в ЖитомиреПрезидент Белоруссии участвует в форуме в ЖитомиреФото: Павел МАРТИНЧИК
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Первая встреча президента Белоруссии и президента Украины состоялась в Житомире 4 октября. Выступая с трибуны, Александр Лукашенко оговорился и назвал Украину Россией. Пытаясь исправить ситуацию, он вызвал еще больший смех в зале.

- Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России…-сказал белорусский президент и сделал паузу, осознав, что ошибся.

Владимир Зеленский поправил коллегу.

- Я испугался, думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал? – пытался отшутиться Лукашенко.

- Слава богу, нет! – ответил Зеленский. Слова президентов приводит РИА Новости.

Этот короткий диалог вызвал смех среди участников форума.

Это не первый раз, когда президент Белоруссии допускает оговорки, выступая публично. В 2011 году он по ошибке назвал себя президентом России.

Заочное знакомство Зеленского и Лукашенко началось с неприятного для белорусского президента инцидента - украинский лидер посмеялся над шутками о Лукашенко, чем, говорят, обидел последнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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