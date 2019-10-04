Лукашенко на встрече с Зеленским назвал Украину Россией
Первая встреча президента Белоруссии и президента Украины состоялась в Житомире 4 октября. Выступая с трибуны, Александр Лукашенко оговорился и назвал Украину Россией. Пытаясь исправить ситуацию, он вызвал еще больший смех в зале.
- Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России…-сказал белорусский президент и сделал паузу, осознав, что ошибся.
Владимир Зеленский поправил коллегу.
- Я испугался, думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал? – пытался отшутиться Лукашенко.
- Слава богу, нет! – ответил Зеленский. Слова президентов приводит РИА Новости.
Этот короткий диалог вызвал смех среди участников форума.
Это не первый раз, когда президент Белоруссии допускает оговорки, выступая публично. В 2011 году он по ошибке назвал себя президентом России.
Заочное знакомство Зеленского и Лукашенко началось с неприятного для белорусского президента инцидента - украинский лидер посмеялся над шутками о Лукашенко, чем, говорят, обидел последнего.
ИСТОЧНИК KP.RU