В Москве угнали машину с ребенком и бросили трехлетнюю девочку на трассе

Угонщики в Москве похитили машину с ребенком на пассажирском сиденье. Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, все произошло вечером 5 октября в Павловском Посаде на улице Игнатьевской.

У дома № 3 припарковался автомобиль БМВ Х5. Семья приехала в гости к бабушке, пока родители выгружали из багажника сумки, неизвестный запрыгнул на место водителя и надавил на газ. Машина скрылась в неизвестном направлении. Но преступники не учли, что в салоне в этот момент находился трехлетний ребенок.

Вечером того же дня ребенок был найден. Оказалось, что девочку просто оставили на трассе Аверькиевского лесничества. Ее обнаружила проезжавшая мимо женщина. Малышка смогла назвать свое имя, ребенка водитель отвезла в отдел полиции. Вскоре девочку передали матери. Автомобиль семейства числится в угоне, стоимость ущерба оценили в 550 000 рублей.