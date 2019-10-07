В страшном пожаре в Подмосковье погибли четверо детей и молодая мама

В третьем часу ночи на понедельник, 7 октября, пожар вспыхнул в трёхэтажном жилом доме на окраине деревни Чисмено, что в Волоколамском районе Московской области. Дым заметили жители соседнего дома, но к тому моменту огонь уже добрался в квартиры.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в 2-х квартирах на первом этаже на общей площади - 40 квадратных метров,- сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Спасатели по пожарным лестницам эвакуировали 12 жителей. Но, к сожалению спасти удалось не всех. В первой из горящих квартир погиб двухлетний мальчик и его 36-летняя мама. Из соседней квартиры не смогли выбраться трое детей. Это родные братья и сестры: 4, 2 и 1 год. По предварительным данным, дома они были с мамой, которой удалось спастись.

- По данному факту проводится проверка. Выясняются причины случившегося, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

По словам соседей, дом был ветхий. Кроме того, имелись проблемы с отоплением.

- Наверное кто-то из них включил обогреватель, ночью был мороз. Вот старая проводка и подвела. Детей жалко, они не виноваты ни в чем,- рассказала "КП" жительница деревни, Марина Клюваева.

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Сейчас на месте ЧП работают следователи.

Для размещения жителей пострадавшего дома организован ПВР в пансионате "Ласточка", который находится в 200 метров от места пожара.

Сразу после осмотра места происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Предварительно установлено, что очаг возгорания был в квартире многодетной семьи. В ту ночь шестеро детей находились с дедушкой. Мужчине удалось спасти только троих старших внуков.Трое малышей погибли. Где была их мама, пока не установлено.

Огонь не пощадил и соседей.

- Погибшая женщина с ребёнком была обнаружена в подъезде. Они пытались спастись, но надышались угарным газом,- пояснила Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.