Чтобы гений не стал хулиганом: в Эрмитаже расскажут о дислексии

Во всем мире каждый год в октябре ученые, педагоги, медики и родители собираются на конференции и другие встречи по проблемам дислексии – это месяц осведомленности об этом расстройстве, которым по разным оценкам страдает 20 процентов школьников. Россия к этой инициативе присоединяется впервые. 5 октября в Эрмитаже открывается Неделях знаний о дислексии, а звезды шоу-бизнеса в этом месяце устроят флешмоб в поддержку детей с такой особенностью, в нем примут участие телеведущая Тутта Ларсен, певица Зара, актер Евгений Стычкин, который расскажет о своем личном опыте дислексии.

Примерно так видят люди с дислексией. Фото: с сайта dyslexiarf.com

Взгляните на эту картинку. Как вам такая абаркадабра? Сложно читать, еще сложнее уловить суть. Примерно так и видят люди с дислексией. Это особенность восприятия письменной информации, при которой буквы словно пляшут на странице, наслаиваются друг на друга и меняются местами. Отсюда трудности с обучением в школе – с чтением, письмом, отсюда «грязные» тетрадки, за которые до сих пор детей ругают родители.

— Наши школы для таких детей, к сожалению, становятся не местом обучения, а местом мучения. Родители и учителя, за небольшим исключением, не понимают причин этих трудностей у детей. Они считают, что это капризы, лень, — говорит Галина Юрченко, нейропсихолог МЕДСИ. — Осуждение, непонимание учителей и родителей с одной стороны, насмешки, травля за неспособность научиться быстро читать и грамотно писать от одноклассников — с другой, травмируют детскую психику. Дети мучаются, страдают, испытывают чувство вины и страха. При этом дислексия никак не влияет на интеллект, эти дети — чудесные, зачастую талантливые ребята с глубоким внутренним миром.

Среди известных и гениальных людей немало тех, кто страдал дислексией. Самые известные из них — Стив Джобс, американский инженер и изобретатель, одни из основателей корпорации Apple, Ричард Брэнсон, британский предприниматель и один из самых богатых людей Англии, Заха Хадид – ирако-британский архитектор и дизайнер, первая в мире женщина, получившая Притцкеровскую премию (аналог Нобелевской в области архитектуры). По некоторым данным дислектистами были Энштейн, Пушкин, Моцарт, Пикассо. Известные голливудские актеры Том Круз и Кира Найтли тоже имеют дислексию. При этом, у них, как и у других людей с такой особенностью за рубежом, не было проблем с учебой в школе. О дислексии там давно говорят и помогают таким детям осваивать программу: после уроков или вместо некоторых школьный логопед и психолог проводят занятия, которые помогают преодолеть трудности с чтением и письмом, таким детям часто дают дополнительное время на контрольные и экзамены, по-другому оценивают.

Мария Пиотровская, основатель российской Ассоциации родителей и детей с дислексией, сама мама дочки с такой особенностью, была потрясена, как в Америке и Европе система образования устроена с учетом потребностей таких детей.

Мария Пиотровская, основатель Ассоциации родителей и детей с дислексией Фото предоставлены Ассоциацией родителей и детей с дислексией

— Например, в скандинавских странах, Англии и Америке эта проблема решается на законодательном уровне. У них есть такие понятия, как «дислексия» и «дисграфия». Ребенку с такими особенностями официально дают документ, и в школе сразу начинают работать послабления. Есть специализированные школы, классы, дополнительные репетиторы и много чего еще, — рассказала Мария порталу Открытые НКО. — Проводятся ежегодные конференции по этой проблеме: в этом году в США проходит уже 70-я по счету. Со всех штатов приезжают профессора, директора школ, родители, специалисты и эксперты, ведутся разговоры. По масштабу – это как огромный экономический форум. У нас же ни родители, ни многие медики с педагогами по-прежнему не знают о дислексии. А система образования не учитывает нужды таких детей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня каждый пятый ребенок в мире испытывает те или иные трудности в обучении. В России, по заявлению министра просвещения Ольги Васильевой, 58% детей имеют логопедические проблемы.

Между тем, больше половины россиян — 61% — ничего не знает о дислексии. Это выяснилось в ходе социологического исследования, которое в этом году по инициативе Ассоциации в России провели впервые. 22% опрошенных – слышали термин, но не могут объяснить его смысл. Но самое пугающее, что 22 процента специалистов — медиков и педагогов — не знают, что такое дислексия.

При этом, когда Мария начала заниматься дислексией в России, искать информацию, с удивлением обнаружила, что у нас есть совершенно невероятные ученые, с мировым именем, которые прекрасно знают эту проблему, всю жизнь ею занимаются, но живут они отдельно, в своем мире. И никакого отношения к школе их работа вообще не имеет.

— Есть отдельно жизнь ученых. Отдельно есть Министерство просвещения. А где-то посередине — 20-30 процентов учащихся, в том числе троечники, двоечники и дети, поведение которых заканчивается к 14 годам противоправными действиями, — говорит Пиотровская. — Почему? Потому что они умные. Их социум не принимает. Что они делают? Они борются с этим социумом. Почему часто говорят, что хулиганы такие интересные, заводные? Потому что интеллект высокий. При дислексии у ребенка есть особенности, которые не имеют отношения к интеллекту.

В ассоциации не боятся сказать, что цель у команды глобальная – изменить нашу школьную систему образования так, чтобы она учитывала нужды детей с дислексией.

— Сейчас ситуация такова, что это или мама, которая начинает долбить вокруг систему и не сдается, либо это какой-то друг педагог, — говорит Мария.

Но для начала о такой распространенной, но неведомой большинству россиян особенности, нужно начать говорить. Как можно громче. Впервые это сделают на одной из главных культурных площадок страны – в Эрмитаже.

Мария Пиотровская с певицей Зарой Фото предоставлены Ассоциацией родителей и детей с дислексией

С 5 по 12 октября здесь пройдут презентация онлайн-курса повышения квалификации «Нарушения чтения и письма у детей», паблик-ток «Почему так тяжело учиться в школе» с Марией Пиотровской и Евгением Стычкиным, актер поделиться своим личным опытом дислексии. Участников форума ждут встречи и беседы со специалистами по дислексии. А также серия мультфильмов об особенных детях – «Зебра в клеточку».

Кроме того, в Эрмитаже будет открыто Интерактивное пространство «Дислексия – не проблема!» Оно дает уникальную возможность ознакомиться с тем, как видят люди с дислексией, узнать интересные факты, пройти тестирование и задать вопросы не только российским, но и зарубежным ученым, которые занимаются исследованием этой проблемы. Интерактивное пространство будет работать до 22 октября.

Подробнее познакомиться с программой Недели знаний о дислексии и участниками встреч и зарегистрироваться можно на сайте Ассоциации.