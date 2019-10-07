В Москве фитнес-модель заявила в полицию, что ее изнасиловали в клубе

22-летняя Марина - красивая молодая девушка и фитнес-модель. Она ведёт свой блог о фитнесе и помогает девушкам улучшать фигуру, рассказывает как правильно питаться и заниматься в зале. Вечер субботы 5 октября спортсменка проводила в баре "Хэпи энд" со своими знакомыми. Но чем закончится отдых ещё не знала.

Вечер субботы спортсменка проводила в баре "Хэпи энд" со своими знакомыми. Фото: instagram.com/kh_valeriia

— Около 4.30 утра 6 октября поступило заявление от девушки. Она сообщила, что в помещении туалета бара "Хеппи энд", расположенного по адресу ул. Спиридоньевский пер., д.9/1, в отношении неё знакомый молодой человек совершил изнасилование, — сообщил источник kp.ru

Марину изнасиловал в клубе один ее знакомый. Фото: instagram.com/kh_valeriia

Теперь полиция проводит проверку по данному заявлению.