2019-10-07T12:54:11+03:00
Происшествия

В Москве фитнес-модель заявила в полицию, что ее изнасиловали в клубе

По словам девушки один её знакомый напал на неё в уборной заведения
Наталия ЕРОШКИНА
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Марина ведет свой блог о фитнесе. Фото: instagram.com/kh_valeriiaМарина ведет свой блог о фитнесе. Фото: instagram.com/kh_valeriia
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22-летняя Марина - красивая молодая девушка и фитнес-модель. Она ведёт свой блог о фитнесе и помогает девушкам улучшать фигуру, рассказывает как правильно питаться и заниматься в зале. Вечер субботы 5 октября спортсменка проводила в баре "Хэпи энд" со своими знакомыми. Но чем закончится отдых ещё не знала.

Вечер субботы спортсменка проводила в баре "Хэпи энд" со своими знакомыми. Фото: instagram.com/kh_valeriia

Вечер субботы спортсменка проводила в баре "Хэпи энд" со своими знакомыми. Фото: instagram.com/kh_valeriia

— Около 4.30 утра 6 октября поступило заявление от девушки. Она сообщила, что в помещении туалета бара "Хеппи энд", расположенного по адресу ул. Спиридоньевский пер., д.9/1, в отношении неё знакомый молодой человек совершил изнасилование, — сообщил источник kp.ru

Марину изнасиловал в клубе один ее знакомый. Фото: instagram.com/kh_valeriia

Марину изнасиловал в клубе один ее знакомый. Фото: instagram.com/kh_valeriia

Теперь полиция проводит проверку по данному заявлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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