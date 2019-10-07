«Я просто хотел прокатиться»: В Подмосковье угнали машину с ребенком внутри и оставили его на трассе

5 октября 2019 года стал для трехлетней Миланы из Павловского Посада вторым днем рождения. Девочка чудом не пострадала.

В этот день мама Миланы Ольга С. вместе со своим молодым человеком и дочкой поехали в гости к бабушке. Машину марки BMW X5 припарковали около дома и стали выгружать продукты. Когда хозяин авто вернулся закрыть багажник, машины уже не было — угнали. Внутри осталась спящая Милана.

Угонщик заметил ребенка после того, как проехал на чужой машине 14 километров. Он не придумал ничего лучше, кроме как высадить девочку на обочине. При этом молодой человек сам спрятался в кустах и ждал, пока ребенка заберут.

Милана полтора часа провела на трассе недалеко от Аверкиевского лесничества. Напуганного ребенка заметила местная жительница Олеся Бушуева, которая проезжала по дороге.

- Она стояла в кустах, в темноте, Я сначала думала, что мне показалось. Мы остановились и открыли дверь, Она почти сразу сама залезла в машину на ручки ко мне. Деревня там небольшая всё друг друга знают. Стало понятно, что она не из нашей деревни. Посмотрели, покричали — мало ли кто-то в кустах был — отвезли домой и позвонили в полицию, - вспоминает Олеся.

На тот момент Милану уже разыскивали по всему городу. Московская полиция объявила план «Перехват».

— Мы спрашивали, как она оказалась в лесу, но она разговаривала на «своём языке», да ещё и испуганная, замерзшая, Толком было непонятно, что она говорит. Узнали только, что ее зовут Милана, а мама — Оля, - рассказывает спасительница девочки.

Милану отвезли в полицию, там ее отдали родителям. Угонщика задержали уже на следующее утро. Им оказался 24-летний Юрий Хренов. Как сообщают в ГУ МВД России по Москве, он уже был судим за угон автомобиля. А здесь угонять машину, по словам Хренова, он не хотел — просто решил прокатиться.

- Я шел домой пьяный, увидел, что машина стоит заведенная. В ней никого не было. Я сел в нее и поехал. Потом я увидел сзади ребенка, я его высадил на автобусной остановке, сидел в кустах, ждал, пока его заберут. После этого я уехал в деревню и сжег машину, потому что испугался. Я похитил авто, чтобы прокатиться. Раскаиваюсь в этом, - заявил оперативникам Хренов.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по факту кражи. Следователи будут решать вопрос о привлечении угонщика к ответственности за то, что он оставил ребенка в опасности.