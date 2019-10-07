На рубле поставили «крест смерти»: что будет с российской валютой

С середины октября курс рубля может резко упасть. Об этом в своем докладе предупреждают эксперты голландского Rabobank. Свой пугающий вывод банкиры делают на основе технического анализа. Мол, график колебаний котировок российской валюты попал в так называемый «крест смерти». После этого обычно начинается «медвежий рынок», то есть затяжное падение.

Игроки на бирже и профессиональные участники торгов используют всю доступную информацию, чтобы предсказать, куда двинутся курсы. Одни изучают финансовую отчетность компаний, соотношение экспорта и импорта, а другие предпочитают выискивать на графиках различные закономерности. Обоснование такое - поведение толпы всегда одинаковое. Значит, его можно предсказать. Для простоты похожим фигурам на графиках дают броские названия. Например, тот самый «крест смерти».

- Все это лишь воображаемые линии, которые находятся в сознании конкретных людей. Там каждый в зависимости от своего уровня образования может найти все, что ему нравится, - скептически настроен Алексей Астахов, зампред правления УК «Арсагера», соавтор книги «Заметки в инвестировании».

Таким видом анализа тем не менее пользуются многие трейдеры, особенно те, кто пытается спекулировать на рынках. Но большинство разумных инвесторов считают это чем-то вроде астрологии. Вероятность того, что очередной прогноз сбудется, все равно близка к 50% - то есть или сбудется, или нет.

«Крест смерти», который голландские банкиры углядели на графике котировок рубля, - это соотношение двух кривых (средней цены актива за 50 и 200 дней) на биржевых графиках. И ничего более.

Прошлой осенью аналитики Bloomberg увидели «крест смерти» на рынке нефти. Частично прогноз оправдался. Цена на сырье за месяц снизилась с $60 до $50 за баррель. Но потом снова пошла вверх благодаря очередному соглашению о заморозке добычи между Россией и странами ОПЕК. И даже достигла $75 в апреле этого года. Так что, как ни крути, фундаментальные факторы важнее.

- Шоумены от экономики и финансов любят армагедонить. Но если опираться на фундаментальные факторы, то предпосылок для падения рубля нет. Цена на нефть стабильна и оснований для беспокойств не дает. Спрос на сырье в долгосрочной перспективе будет расти благодаря демографическим факторам. Население планеты постоянно увеличивается, и ему требуется все больше ресурсов, - говорит Алексей Астапов. - Курс рубля может резко измениться разве что из-за политики или из-за спланированной атаки на нашу валюту. Но такие истории слабо поддаются предсказанию. И уж тем более никакие пересечения кривых на графиках здесь не помогут.

Вывод о перспективах рубля банкиры делают на основе технического анализа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минэкономразвития тоже придерживаются консервативной позиции. По обновленному прогнозу ведомства в ближайшие три года курс доллара останется в диапазоне 65 - 66 рублей. Кратковременные колебания возможны в пределах пяти рублей в ту или другую сторону, но средняя цена будет примерно такой, считают в ведомстве.

Если посмотреть на графику котировок, в этом году колебания курса рубля были минимальными. И этому есть фундаментальное объяснение. Спрос и предложение на валютном рынке сейчас балансирует бюджетное правило. По нему все доходы, которые страна получает от цены на нефть выше $40 за баррель, идут в резервы. И пока стоимость «черного золота» больше этого значения, ни резкого роста, ни резкого падения ожидать от нашей валюты не стоит.