ФСБ опубликовала документы о том, как нацисты закопали в Ейске живьем 214 детей

О зверствах гитлеровцев, которые уничтожили в газовых камерах за годы Великой Отечественной войны миллионы безоружных граждан слышали многие. Но теперь выясняется, что по территории оккупированной немцами Советской России разъезжали еще и передвижные душегубки.

Компания Gaubschat Fahrzeugwerke GmbH, которая после Великой Отечественной войны делала в Чехии автобусы, поставляла в 1941-1942 годах на фронт Sonder-Wagen или Entlausungswagen (дезинфекционный автомобиль). Эти "Газенвагены" (в документах Нюрнбергского трибунала Vergasungswagen), которые изначально создавались для обработки военной амуниции от вшей и клопов, немцы стали активно использовать для массового убийства стариков и детей.

Жертв они грузили в большую кабину, которая не имела окон и была обшита толстыми стальными листами. Когда двери закрывались, на потолке зажигалась лампочка. Она там была для для того, чтобы 100 плотно стоящих в кабине человек не стали паниковать, и не перевернули машину. И они засыпали стоя: даже не могли упасть, чтобы закрыть собой отверстия, через которые из пола сочились выхлопные газы.

Здание детдома в Ейске. Фото: пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю

ОБЕЩАЛИ ЛЕЧЕНИЕ И БАНЮ

В документах опубликованных Управлением ФСБ РФ по Краснодарскому краю на сайте РИА Новости есть показания детей, которые не поместились в эти машины смерти и свидетелей эксгумации массовых захоронений. Их опросили в апреле 1943 года, сразу после освобождения Ейска от гитлеровцев.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, дети обнаруженные в захоронениях, были усыплены в машинах - душегубках по дороге к ямам. Все это происходило в 1942-ом году, когда нацистам приглянулось добротное теплое кирпичное здание детского дома в Ейске, куда накануне из Симферополя были эвакуированы 300 детей-инвалидов с воспитателями. Немцы решили незамедлительно освободить его для собственных нужд.

- 9 октября 1942 года в шесть часов вечера к корпусу детского дома подъехали две крытые грузовые машины. В это же время к другому корпусу подъехал еще один грузовик. После этого начали грузить детей. Причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, бросали в машины силой, — сообщали свидетели трагедии.

Казнили гитлеровцы беззащитных детей несколько дней.

"Утром 10 октября каратели вернулись. В грузовик повалили еще 13 мальчиков и девочек из 20 скрывшихся днем ранее. Из другого корпуса вынесли 22 лежачих тяжелобольных ребенка. Всего 214 детей", — говорится в акте.

Детям говорили, что их везут "в Краснодар на лечение", "в баню" или "грузить семечки". На самом деле, везли на край города. За 15 минут дороги малыши, которым было от 5 до 8 лет теряли сознание.

УМИРАЛИ КРЕПКО ОБНЯВШИСЬ

"Дети на месте захоронения не кричали, не плакали. Гитлеровцы учинили над ними невиданную в истории цивилизованных народов расправу, а именно — закопали живыми", — говорится в акте.

Описание вскрытия могилы (через полгода) шокирует: "когда разрыли могилу, увидели страшную картину. Дети лежали беспорядочно, многие, прощаясь, были обняты друг с другом, некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем".

С мальчиками и девочками детского дома для инвалидов их нельзя было перепутать: "большинство трупов неправильного телосложения. У двух в грудной части позвоночника имеются горбы. У 11 - деформации суставов конечностей. У одного трупа на левой ноге протез", - написано в акте наружного осмотра тел. Также в документе указывается, что "никаких механических повреждений на трупах не обнаружено".

Примечательно, что фашисты расправились с детьми не по национальному признаку, а потому, что инвалидов просто нельзя было отправлять на работы в Германию. Рядом с графой инвалидность в пофамильном списке малышей была указана их национальность: русский, украинец, армянин, грузин, чех, татарин, еврей. Среди загубленных малышей оказались даже два этнических немца.

"ГАЗЕНВАГЕНЫ" С ДЕРЕВЕНСКИМИ ОКОШКАМИ

В материалах дела говорится, что дети понимали, что происходит и погибали в страшных мучениях.

"Лицо одной из воспитанниц детдома, лежащей в могиле, оказалось завязанной ее собственной трикотажной майкой, ладошки были притянуты к лицу", - указывает один из свидетелей эксгумации детских тел.

Вот как гибель советских детей в "Газенвагенах" описывал унтерштурмфюрер СС доктор Хельмут Беккер: "отравление газами зачастую происходит неправильно. Чтобы как можно скорее закончить процедуру, водители всегда дают полный газ. Вследствие этого казнимые умирают от удушья, а не засыпают, как это было предусмотрено. Мои указания привели к тому, что теперь при правильной установке рычага смерть наступает быстрее и притом заключенные мирно засыпают. Искаженные лица и испражнения, которые наблюдались раньше, более не замечались".

Прагматичных немцев очень тревожило, что испражнения и рвотные массы жертв вызывают коррозию, которая разрушает стальные трубы, по которым в смертоносную кабину поступает выхлопные газы. Под конец войны они требовали делать их из резины.

Многим советским гражданам удалось избежать этой страшной участи: слухи о появлении на улице душегубок разносилась довольно быстро, они замечали, что в машины вели без обуви. Сохранились донесения, где гитлеровцы просили производителей в Германии делать на кузовах "Газенвагенов" ложные окошки, как на деревенских домах.

"Они должны думать, что эти машины предназначены для жительства", - говорилось в требованиях фашистов к производителю "Газенвагенов".

Тела погибших в Ейске детей смогли опознать. Останки сирот еще во время войны перезахоронили в городском парке.

Опубликованы документы о зверствах нацистов в Ейске. Фото: пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю

Опубликованы документы о зверствах нацистов в Ейске. Фото: пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю

Опубликованы документы о зверствах нацистов в Ейске. Фото: пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю