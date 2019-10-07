Ура! Любовь к поэзии жива

Акция проводилась при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) и организована Департаментом национальной политики и межрегиональных связей столицы.

В торжественной обстановке и в присутствии увековеченных в бронзе Александра Пушкина и Марины Цветаевой состоялось награждение победителей этой удивительной акции, которая доказала, что поэзия в России жива. Ее по-прежнему любят наши соотечественники всех возрастов, включая молодежь и детей. Самому юному участнику акции не исполнилось и 4-х лет, а наиболее опытный разменял девятый десяток - поистине всенародное и всевозрастное мероприятие!

Любят россияне и Москву. Причем не только москвичи. И у каждого, как выяснилось, свой любимый город с таким именем, свои от него впечатления и свои родные улочки.

Награды лучшим из лучших (а оценивать поэтический талант и искусство исполнения, как признались все члены жюри, было - ой - как трудно) вручили руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Государственного музея современной истории России Ирина Великанова, актеры Елена Скороходова и Эвклид Кюрдзидис, телеведущая, певица и композитор Юлианна Шахова.

- Мы живем в совершенно волшебном, страноприимном городе, который принимает всех, кто приходит к нему с добром, - произнес Михаил Швыдкой. - Я "понаехал" сюда в 1949 году в возрасте девяти с половиной месяцев и с тех пор люблю краски этого города, его пространство, воздух. Кто-то воскликнет:"Какой в Москве воздух?!" А меня он волнует всякий раз, когда я просто выхожу на улицу. И сегодня мы все вместе еще раз отдаем должное Москве - городу талантливых людей и крепких профессионалов.

По решению жюри гран-при конкурса получил поэт Марк Аксенов за стихотворение собственного сочинения «Моя Москва». Автор с известнейшей на весь мир литературной фамилией выступил по-своему ярко и убедительно и одновременно напомнил внешностью и манерой прочтения стихов еще одного прекрасного поэта - Булата Окуджаву. Позже обнаружилось, что Булат Шалвович является одним из наиболее близких авторов самому Марку Аксенову.

Первое место завоевали Анна Баграмова и Вера Алдонина, Екатерина Ванурина и Елена Щербакова заняли второе место, на третьем месте сразу четыре призера – самая юная участница - трехлетняя Валерия Шепелева, семилетняя Алиса Гулько, а также Алексей Низиков и Ольга Назарова, прочитавшая стихотворение своего отца о Москве.

В номинации «Голос социальных сетей» победила Дарья Сенина, чей ролик собрал больше всего лайков и просмотров. Специальными призами от информационных партнеров акции ИД «Комсомольская правда» и медиахолдинга «Культура наций» отмечены Альберт Галимов и Артем Дронкин.

Альберт Галимов учится в 7-м классе московской школы "Интеграция. ХХI век" и давно сочиняет стихи, в основном... о любви. А о чем же еще?! "Мне нравится сочетать слова, это мое хобби", - пояснил наш юный вдохновенный победитель. Особенно подчеркнул, что и школа предоставляет возможности для творческого развития. Паренек участвует в школьном театральном кружке, труппа которого по-настоящему гастролирует и берет мастер-классы у ведущих актеров.

В рамках Всенародной акции #ПоюМоюМоскву, которая впервые проходила в этом году, ролики с поздравлениями столице в честь дня ее рождения записали более 1,6 тысяч человек.

- Мы и не рассчитывали на подобный энтузиазм, - признался, выступая перед финалистами и зрителями с поздравительной речью, Виталий Сучков. - И вообще сомневались, проводить ли эту акцию. Потом все же решились и готовились, что участников будет максимум человек 500. Как же мы были приятно удивлены, что желающих почитать стихи и признаться в любви к Москве оказалось так много. Представьте, уже подведены итоги, а заявки на участие в творческом конкурсе все приходят!

Акция проводилась Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Некоммерческим фондом «Международные интеграционные технологии» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Особую лиричность атмосфере праздничного вечера придали выступления скрипача-виртуоза Авнэра Вэриуса, певца Алексея Хворостяна, Московского камерного ансамбля «Экселенте».

И не правда, что "Москва слезам не верит". Верит. В зале не осталось ни одного равнодушного человека. Когда на сцене кто-то выступал, зал влажно блестел глазами и всей душой верил исполнителю. И в будущее.