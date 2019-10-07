2019-10-07T17:58:45+03:00
В мире

Британские трансгендеры стали жалеть о смене пола

В Соединенном Королевстве появился благотворительный проект для помощи «гендерным перевертышам»
Арина СУВОРОВА
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Многие трансгендеры, пройдя операцию по смене пола, так и не находят душевного успокоения.Многие трансгендеры, пройдя операцию по смене пола, так и не находят душевного успокоения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В то время, как количество молодых британцев, мечтающих сделать операцию по смене пола, неумолимо растет, неожиданно стало увеличиваться и число тех, кто жалеет о содеянном. Пока невозможно определить точное количество людей, которые недовольны своим новым полом, или хотели бы вернуться к своему первоначальному биологическому предначертанию.

Не так давно в Британии появился благотворительный проект под названием The Detransition Advocacy Network, который помогает таким «половым перевертышам». Его основала 28-летняя Чарли Эванс, которая большую часть жизни ощущала себя мужчиной. Но вот последние 10 лет с ней стали твориться странные метаморфозы, и в какой-то момент Чарли поняла, что хочет вернуться к своему женскому началу.

За помощью к Эванс уже обратилось более 30 человек. Общаясь с другими трансгендерами, британка узнала, что довольно много людей, которые после операции по смене пола, не находят душевного успокоения. Дисфория (расстройство гендерной идентичности) не ослабевает. Люди продолжают страдать: традиционное сообщество от них уже отказалось, а ЛГБТ-сообщество их еще не принимает. Довольно много среди таких страдальцев оказалось женщин в возрасте примерно 25 лет. У некоторых были выявлены психологические расстройства и аутизм.

Трансгендеры жалуются, что медики не оказывают им должной помощи. У врачей все просто: вот гормональная терапия, операция по смене пола. На этом все. Ни о какой серьезной психологической реабилитации и работе с трансгендерами до операции или после речь не идет. Хотя, как полагают пациенты, это могло очень многим помочь понять и принять себя, и возможно, даже отказаться от идеи о смене пола.

Да и впрямь, определились бы уж, кто они на самом деле. А то под влиянием дурацкой моды зачастую меняют свое естество, не понимая, что коверкают этим всю свою жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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