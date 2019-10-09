Полезные и спорные: тормозные колодки из асбеста

И все благодаря асбесту – минералу, который используется более чем в трех тысячах различных изделий, охватывающих множество сфер деятельности человека – от строительных материалов до специальных систем защиты от напалма.

Тормозной путь

Использовать асбестовое волокно в качестве основы для производства тормозных накладок начали в первой половине XX века – на заре массового автомобилестроения. В самом деле, асбест идеально подходит для этих целей: слабо подвержен механическому воздействию, не плавится и не источает вредных паров, а его прочность при растяжении вдоль волокон - до 30000 кгс/кв.см, что превышает показатели стали. Более того, асбестовые тормозные колодки не теряют эффективности и при жаре, и в лютый холод, и в любую влажность. В СССР, а затем и в России тормозные колодки из асбеста используются в железнодорожных составах, грузовых автомобилях, вездеходах и многих других видах специализированной техники. Казалось бы, такой уникальный минерал, у которого нет аналогов в природе, должен применяться повсеместно, но вот уже несколько десятилетий вопрос о его применении остается спорным.

Наука за хризотил-асбест

Можно ли безопасно использовать асбест? Изучением этого вопроса в течение десятилетий занимаются исследовательские группы со всего мира. Согласно результатам большинства из них – можно при соблюдении нескольких параметров. Во-первых, важна форма добываемого минерала. Сегодня весь добываемый в гражданских целях асбест относится к хризотиловой группе, другие формы запрещены. В частности, в исследовании Давида М. Бернштейна, Рика Роджерса и Пола Смита «Биоперсистенция волокон хризотила» указано, что из-за своей малой длинны (5 мкм), волокна хризотил-асбеста даже в случае попадания в организм человека выводятся за 15 дней, не успевая нанести ему вреда.

Вторая составляющая безопасного производства и использования хризотил-асбеста – контролируемое применение. Этот термин означает, что добыча и использование минерала должны проводиться в соответствии с разработанными нормами, регламентирующими требования к оборудованию, системам очистки воздуха, плановым осмотрам сотрудников и т.д. Профессор-токсиколог Дэннис Паустенбах в своем исследовании состояния здоровья рабочих, занятых в ремонтных мастерских и постоянно контактирующих с хризотиловыми накладками на тормозные колодки, отмечает что «выбросы продуктов изнашивания тормозов (пыли или обломков) не загрязняют окружающий воздух волокнами асбеста длиной более 5 мкм». Если взять статью «Токсикология асбестосодержащих тормозных накладок: роль в развитии мезотелиомы», то там сказано следующее: «эпидемиологические и мета-аналитические исследования с точки зрения взвешенности доказательств не показывают существенного риска развития ЗМ (злокачественной мезотелиомы – прим.ред.) у механиков, выполняющих работы с такими фрикционными изделиями, содержащими хризотил».

Борьба за рынки

В отношении к асбесту мир разделился на два лагеря. Несмотря на то, что разницу между амфиболом и хризотилом признает даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая решением Генассамблеи декларировала дифференцированный подход к использованию разных видов минерала, страсти в отношении асбеста не утихают. Еще бы – на кону огромный автомобильный рынок, емкость которого оценивается в сотни миллиардов долларов.

Благодаря уникальным свойствам, колодки из асбеста доступнее и эффективнее других. С одной стороны, это сильное преимущество – что еще нужно потребителю? С другой стороны – это сильный вызов. Хризотил-асбест – слишком неудобный конкурент для производителей синтетических волокон и схожей продукции. В борьбе с неугодным минералом в ход идут любые средства от лоббизма до проведения проплаченных информационных кампаний, направленных на формирование негативного общественного мнения по отношению к асбесту.

Итогом этой диверсионной деятельности становятся громкие, но ничем не подкрепленные публикации в СМИ, голословные высказывания активистов и другие скандалы. Под давлением общественности производители автомобильных компонентов в ряде стран, например в США, вынуждены отказываться от использования асбеста несмотря на то, что никаких норм, законодательно ограничивающих использование минерала нет. К примеру, в 2017 году компания Yamaha отозвала с российского рынка 128 квадроциклов модели YFM-90R, проданных с 2015 по 2017 год. Причиной для странного демарша стало подозрение на возможность наличия хризотил-асбеста в накладках на тормозные колодки. Потребители, что характерно, были вполне довольны продуктом компании и очень удивились такому решению.

Что самое интересное, претензии антиасбестового лобби часто выходят за грани разумного. Используя любые общественные площадки, активисты декларируют, что асбестовые колодки выделяют в атмосферу волокна минерала, загрязняющие воздух. Только вот наука говорит о том, что при торможении, из-за воздействия высоких температур, возникающих при трении, из колодок выделяется вовсе не асбест, а форстерит, который не является канцерогеном и не опасен ни для среды, ни для человека.

В конце-концов, результат битвы за тормоза пока завис на стадии равенства сил. С одной стороны полноценно реабилитировать хризотиловые тормозные колодки пока не получается, но и у производителей синтетических аналогов запретить их насовсем тоже не выходит. Хотя, при учете общих тенденций в развитии как международных отношений, так и науки, у хризотила есть вполне веские основания не сомневаться в своем будущем.