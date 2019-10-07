В Португалии у московской Miss Maxim украли часы за 1 млн рублей

Модель Виктория Цуранова этим летом выиграла конкурс красоты, организованный журналом «Maxim», обошла более 2500 участниц из разных регионов России. Количество подписчиков в фитнес-блоге увеличилось до 112 тысяч. Как правило, 26-летняя девушка публикует фотографии в купальниках, демонстрируя прекрасные формы, а тут снимок зареванной Виктории в самолете и обращение к работникам отеля. Девушка прилетела из Португалии в Москву, при выселении оставила в отеле часы Hublot за 1 млн рублей и думала, что все решит по телефону. Но в отеле часы не нашли.

- Вы даже не представляете, как много могут значить личные вещи, украшения. Конечно, это всего лишь вещи и это может вам принести выгоду. Но это может быть подарок от человека, которого больше нет (такая кража у меня была). Или предмет из лимитированной коллекции, который больше нигде не купить, - написала Виктория Цуранова.

Девушка продолжает переписку с отелем, и с подписчиками в соцсетях. Модель призналась, что за ней постоянно бегут из ресторана или такси – это привычное дело. Телефон она теряет и находит по несколько раз на дню.

- Я благодарна за то, что обычно мне все возвращают, приносят, я такая Маша-растеряша. Но это были мои первые часы. Они стоили 1 млн рублей (для меня это дорого) и это был подарок от души, который не просто зашли в магаз и купили, а долго выбирали, чтобы мне понравилось, - говорит Виктория Цуранова.

victoria.tsuranova Я миллион раз убеждалась, что стройные девушки, которые нууу всегда были стройными, сколько вы их знаете, ведут правильный режим питания.

Модель надеется, что часы ей вернут. А подписчики советуют девушке быть внимательнее.

- Вы же теряете телефоны в ресторанах и такси, и здесь такое же могло быть. Часы вы могли потерять до отеля, - считает подписчица juliavop2011.

victoria.tsuranova Говорят, чтобы получил желаемое, необходимо отпустить ситуацию и снизить важность события....

- Зато теперь все узнали, что у вас есть папик, который вам покупает часы за миллион, лучше бы не палились так, - написала подписчица.

- И зачем такие дорогие часы? Нет дорогих вещей, нет проблем, - прокомментировал пользователь соцсети.