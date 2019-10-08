«Рисковать и не бояться»

Новое слово «инновации» появилось в нашей стране примерно 10 лет назад. За это время государство успело создать инфраструктуру для развития высокотехнологичных бизнесов, вкладывает в эту сферу миллиарды рублей. Результаты пока не позволяют говорить, что мы догоняем американскую Силиконовую долину. Но и грустить повода тоже нет.

РАСТЕТ СКОРОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ближайшие 10 - 20 лет рынок труда в России и в мире сильно изменится. Рутинные процессы возьмут на себя роботы. Появятся новые профессии.

«В последние годы во всем мире растут вложения в инновационную деятельность. Причем это делают все страны, независимо от того, на какой стадии развития они находятся. Инвестиции увеличиваются, несмотря на неопределенную ситуацию в экономике», - пишут в своем исследовании аналитики консалтинговой компании McKinsey.

Причем инновации приходят в нашу жизнь значительно быстрее, чем раньше.

«От изобретения автомобиля до его массового использования прошло более 50 лет, а в случае с планшетом этот путь был пройден менее чем за три года», - пишут исследователи McKinsey.

Фото: globallookpress.com

В ТРЕНДЕ - ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Инновации - дорогое удовольствие. Позволить себе вкладывать миллионы и миллиарды рублей в новые разработки могут только крупные инвесторы. Зачастую это предприятия из базовых отраслей. Во-первых, у них есть достаточный капитал для экспериментов. Во-вторых, им всегда нужно быть на шаг впереди конкурентов.

- Инновации зачастую требуют крупных инвестиций и масштабных рынков сбыта. Отрасли с необходимым масштабом производства (например, нефтегазовая промышленность, энергетика, металлургия) могут стать локомотивами внедрения прорывных технологий и национальными центрами инноваций, - считают аналитики McKinsey Group. - Часто инновации ассоциируются со стартапами. На самом деле источниками большей части глобальных инноваций являются крупные компании и фундаментальные исследования. В масштабе страны вовлечение крупного бизнеса в инновационный процесс играет определяющую роль.

Для повышения эффективности компании во всех отраслях используют примерно одинаковые инструменты: это цифровизация и автоматизация всех процессов. А один из основных мировых трендов - забота об окружающей среде, переход на возобновляемые источники энергии.

Фото: globallookpress.com

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА - ПОМОГАТЬ

При этом критически важно участие государства. «Невидимая рука рынка», конечно, и в инновациях сделает свое дело. Но с помощью бюджета процесс будет идти быстрее. В рамках нарастающей глобальной конкуренции в этом заинтересованы все страны без исключения.

Причем помощь бюджета это не только выделение денег на научные исследования. По мнению экспертов McKinsey, государству необходимо создать инфраструктуру для появления инноваций. Это технопарки, особые экономические зоны, кластеры и агентства развития. И как фундамент всего этого - реформы в образовательной сфере. Культуру инноваций необходимо внедрять со школы.

- Инновации требуют широкого набора компетенций и серьезных ресурсов, которых зачастую нет у отдельно взятой компании, поэтому партнерство и эффективное взаимодействие с широким кругом участников инновационной деятельности (наука, стартапы, поставщики, компании смежных отраслей) так важно для внедрения новаторских решений и их успешной коммерциализации, - считают эксперты McKinsey.

По их мнению, в России создана инфраструктура, идут инвестиции со стороны крупного бизнеса. А вот с формированием культуры инноваций пока проблемы. Плюс есть сложности с трансфертом технологий - из сферы науки в сферу производства. Как говорится, не все инновации одинаково полезны. Если верить глобальному инновационному индексу, в России для этого большой потенциал. При нашем уровне образования и степени развития страны инновации у нас должны развиваться значительно быстрее.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К РИСКУ И МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ

Американский исследователь и почетный профессор Массачусетского технологического института Лорен Грэхэм в 2013 году выпустил книгу «Одинокие идеи. Может ли Россия конкурировать?». Автор изучил поведение российских ученых и пришел к давно известному нам выводу. Наши люди очень творческие, но не умеют себя и свои гениальные разработки продавать. В лабораториях появляется множество идей, но до массового рынка они по разным причинам не доходят.

Истоки такого поведения идут из советского времени, делает вывод исследователь. Во-первых, российские коллеги не любят хвастаться. Во-вторых, боятся прилюдного провала. Одно дело, если что-то не получилось у себя в лаборатории. И совсем другое - если твоя гениальная идея на поверку оказалась никому не нужной. Из-за этого львиная доля разработок даже не получает шанса стать коммерчески прибыльной.

Но есть и другие факторы, которых Грэхэм не подметил. Инновационную деятельность в стране останавливают и общественные ограничения. В частности, бюрократия с коррупцией и непонимание, что не все инновации станут успешными. Кто не рискует, тот инновации не развивает.

- В отличие от операционного ведения бизнеса, инновационная деятельность имеет принципиально иной профиль риска и менее предсказуемую результативность. В связи с этим необходимо использовать специальные методы (например, портфельное управление) и адаптировать корпоративную культуру и систему мотивации как внутри компаний, так и в государственных органах, формируя толерантность к риску и наделяя новаторов большей свободой для возможности экспериментировать и пробовать новое, - делают вывод эксперты McKinsey.

КСТАТИ

Национальная технологическая инициатива

Эта госпрограмма реализуется Российской венчурной компанией. НТИ направлена на то, чтобы обеспечить лидерские позиции на новых высокотехнологичных рынках. В ее рамках РВК создает Центры компетенций НТИ. Они появляются на базе ведущих вузов страны и научных организаций. Индустриальными партнерами становятся крупные российские и международные корпорации. Они ставят задачи ученым и инженерным командам под свои бизнес-задачи. Это позволяет решить главную задачу - коммерциализировать новые технологии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Лиотех» восстал из мертвых?

Помните один из главных эпик-фейлов (от англ. epic fail - «провал») «Роснано» - новосибирский завод аккумуляторов «Лиотех»? Его запустили в 2010 году. Построили огромное предприятие, спрос на продукцию которого оказался нулевым. Китайский партнер вышел из проекта, и предприятие оказалось на грани банкротства. Этот случай Чубайсу припоминали не один год. А теперь оказалось, что завод и банкротом не стал, и спрос на аккумуляторы для транспорта появился. Выручка предприятия приближается к миллиарду рублей в год. Продукцию отгружают в российские регионы и на экспорт. Компания производит системы хранения энергии и литий-ионные аккумуляторы для тепловозов, электробусов и других видов транспорта.

Институты поддержки инноваций в России

- «Роснано»

- Инновационный центр «Сколково»

- Российская венчурная компания

- Региональные фонды

Фото: globallookpress.com

НУ И НУ!

«Встань и иди»:

Илон Маск придумал чип для мозга

Очки виртуальной реальности из области фантастики уже переместились в реальность. Теперь на очереди еще более амбициозная затея, которой больше двух тысяч лет. Чип для мозга, который усилит способности человека, этим летом представил широкой публике экстравагантный миллиардер Илон Маск. По задумке чип будет помогать парализованным людям… двигаться. Для этого его нужно будет вживить в определенные участки мозга. Не удивлюсь, если следующей разработкой создателя Tesla станут ботинки, помогающие ходить по воде.