Нобелевская премия по физике за 2019 год: за всю Вселенную

Продолжается нобелевская неделя. Вслед за объявлением лауреатов в области медицины и физиологии стали известны имена ученых, которые получат Нобелевскую премию по физике. Это Джеймс Пиблз (James Peebles), Майкл Майор (Michel Mayor ) и Дидье Кело (Didier Queloz). Они награждены «за вклад в наше понимание эволюции вселенной и места Земли в космическом пространстве». Конкретно Джеймс Пиблз отличился «теоретическими открытиями в области космологии», а Майор и Кело «открыли экзопланету на орбите звезды, подобной Солнцу».

Нынешние ученые раскрыли тайны мироздания, обнаружили что подобные Земле планеты есть и у других звезд.

В прошлом году Нобелевская премия по физике досталась двум мужчинам и одной женщине - Артуру Ашкину (Arthur Ashkin), Жерару Муру (Gеrard Mourou) и Донне Стрикленд (Donna Strickland). Высочайшей научной награды они были удостоены «За новаторские изобретения в области лазерной физики». А именно за то, что создали так называемый лазерный пинцет и придумали, как генерировать небывало короткие и мощные лазерные импульсы, с помощью которых можно пробивать отверстия в различных материалах. В том числе и в живых.

КСТАТИ

Он нас насквозь видел

Самую первую Нобелевскую премию по физике получил Вильгельм Рентген (Wilhelm Röntgen). Не трудно догадаться за что – за лучи, носящие теперь имя лауреата, которые позволяют заглянуть внутрь организма с помощью аппаратов, опять же носящих имя лауреата. Заслужил, однако.

ПРИЯИНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Кто там? Горан Ханссон из Швеции

Перед объявлением имен лауреатов Нобелевской премии в твиттере Нобелвского комитета появляется полушутливое обращение к ученым. Мол, если услышите телефонный звонок, обязательо возьмите трубку. Вдруг это Горан Ханссон (Göran K. Hansson), секретарь Королевской шведской академии наук, пытается дозвониться. Чтобы сообщить важную для вас новость.

Здравствуйте! Вы стали лауреатом Нобелевской премии!

Именно Горан Ханссон объявляет имена Нобелевских лауреатов.