2019-10-08T17:15:17+03:00
Общество

«Высокоскоростной» билет от Москвы до Питера обойдется в 3,4 тысячи рублей

Магистраль планируется запустить в 2026 году
Елена ОДИНЦОВА
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Поезд "Сапсан" на вокзале.Поезд "Сапсан" на вокзале.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Стали известны детали запуска высокоскоростной железной дороги Москва - Санкт-Петербург. О них рассказал на заседании комиссии Совета Федерации начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.

Итак, новая высокоскоростная магистраль из Москвы в Питер, вероятно, все-таки будет запущена в 2026 году. Она станет частью высокоскоростного сообщения по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород. Участок ВСМ из Москвы в Нижний предполагается запустить раньше - в 2024 году.

Чем новая дорога будет отличаться от той, что уже есть? Как сообщалось ранее, на ней поезд будет развивать скорость порядка 360 км/час. Тогда как сейчас «Сапсаны» «плетутся» на 200 км/час, лишь на некоторых участках разгоняются до 250 км/час. Сам поезд может двигаться и быстрее, но качество имеющихся железнодорожных путей делать это не позволяет.

Как предполагается, новые высокоскоростные поезда будут состоять из вагонов четырех классов: первого, бизнес, эконом и туристического.

При этом, как утверждает Дмитрий Катцын, билеты будут не дороже, чем на «Сапсан». В среднем - 3416 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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